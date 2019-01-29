بطولة دبي لصيد الأسماك تنطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الجولة الثانية لبطولة دبي لصيد الأسماك التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2018-2019.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الحدث للمرة الثانية هذا الموسم بالتعاون والشراكة مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك والناقلة الوطنية (طيران الإمارات) و(بي أند أو) ماريناس، والتي تستضيف مقر البطولة الرسمي ومعرض دبي العالمي للقوارب 2019 الذي يحتضن الجولة الثالثة والختامية نهاية فبراير وبداية مارس المقبلين، ويقدم جوائز كبيرة بإيفاد أول وثاني وثالث الترتيب العام للمشاركة في مونديال صيد الأسماك.

وتبدأ إجراءات المشاركة في الحدث اليوم من خلال انعقاد الاجتماع التنويري بين اللجنة الفنية والمتسابقين المشاركين في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الميناء السياحي عند الساعة الرابعة عصراً.

وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إن اللجنة المنظمة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية قررت وفي إطار حرصها على إنجاح التظاهرة رصد مبلغ 165 ألف درهم كإجمالي قيمة الجوائز المالية في الفئتين اللتين سيتنافس عليهما المشاركون سمك (الكنعد والسكل)، وأضاف قائلاً: إن الحوافز العينية من قبل رعاة الحدث سترفع حرارة التنافس بين المشاركين، حيث ستقدم الناقلة الوطنية (طيران الإمارات) خمس تذاكر سفر لأصحاب الوزن الأعلى في كل يوم من أيام البطولة.

وأوضح أن مؤسسة بي أند أو ماريناس التي تدير العديد من المرافئ في شواطئ دانة الدنيا دبي قدمت جائزة عينية قيمة لبطل كل جولة عبارة عن موقف مجاني لقارب بطول 15 متراً بحد أقصى لمدة عام كامل وقد تم بالفعل منح الفائز بالجولة الأولى هذه الجائزة.