زاكيروني: واثق من قدرة الإمارات على الصعود للنهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

يتطلّع منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، إلى كتابة فصل جديد من فصول تاريخه، عندما يواجه العنابي القطري، عند السادسة مساء اليوم على ملعب استاد محمد بن زايد، في نصف نهائي كأس آسيا 2019.

ويسعى «الأبيض» لتحقيق الفوز، ومواصلة مشواره بقوة ونيل اللقب للمرة الأولى في تاريخه، عبر تخطي «العنابي» والعبور إلى النهائي مجدداً كما فعلها في 1996، متسلحاً بمجموعة جيدة من اللاعبين، وعاملي الأرض والجمهور الذي سوف يكون الورقة الرابحة في اللقاء.

جاء تأهل «الأبيض» إلى المرحلة الحالية، على حساب اصطياد الكنجارو حامل اللقب، بعد مباراة قوية، حسمها المنتخب بهدف النجم علي مبخوت في الدقيقة 69، نجح خلالها نجوم الأبيض في تقديم عرض قوي وجيد، انتزع به الفوز في حضور جماهيري غفير، قدّم الدعم والمساندة للاعبين الذين ردوا الجميل بالتأهل أمام أحد المنتخبات المرشحة للّقب.

وكان المنتخب عاد مباشرة إلى معسكره في أبوظبي حيث أدى 3 حصص تدريبية، على ملعب جامعة نيويورك، تأهباً للقاء اليوم، ويعاني من نقص في صفوفه، بغياب المدافع خليفة مبارك الذي تعرض لإصابة لكسر في الساق، خلال المواجهة السابقة أمام تايلاند وأجرى عملية جراحية ناجحة في ألمانيا، والمدافع محمد أحمد الذي تعرض لإصابة قوية في الركبة تحتاج إلى تدخل جراحي، في المقابل يستعيد المنتخب لاعب الوسط خميس إسماعيل الذي غاب عن المباراة الماضية للإيقاف.

وقبل انطلاق المباراة المفصلية في تاريخ «الأبيض» تبدو الروح المعنوية عالية وسط اللاعبين، والجهازين الفني والإداري، لتقديم مستوى أفضل في المواجهة الصعبة، والوصول إلى نهائي البطولة ومحاولة إحراز اللقب للمرة الأولى.

ويتوقع أن تكون مباراة اليوم حاشدة جماهيرياً، وكان سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قد أعلن مبادرة بتوزيع تذاكر المباراة مجاناً للجماهير الإماراتية والجاليات العربية المقيمة على أرض الدولة عبر عدد من المنافذ في مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، حيث أكدت طوابير الوفاء أن الجماهير تعد لملحمة تشجيعية في مدرجات ملعب الانتصارات.

ويتطلع علي مبخوت هداف الأبيض، إلى الوصول لشباك العنابي ورفع غلته من الأهداف للمنافسة على لقب الهداف كما فعلها في النسخة الماضية برصيد 5 أهداف وسيصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل 5 أهداف في نسختين متتاليتين في حال وصل إلى شباك الحارس القطري.

كما ينتظر المهاجم أحمد خليل الفرصة والمشاركة أساسياً لترك بصمته في المباراة وتسجيل الأهداف لاسيما أن خليل كلما شارك من مقاعد البدلاء، يزور الشباك.

وعلى الجانب الآخر، فإن العنابي قدم مستوى جيداً في البطولة، ونجح خلال الجولة الماضية، في إقصاء كوريا الجنوبية بهدف دون رد، وسيفتقد اثنين من أبرز لاعبيه وهما المدافع بسام الراوي ولاعب الوسط عبد العزيز حاتم لتراكم البطاقات.

من جهته، أكد الإيطالي البرتو زاكيروني المدير الفني لمنتخبنا الوطني، قدرة الأبيض في تخطي «العنابي» والوصول إلى النهائي، مشيراً إلى أهمية المباراة التي وصفها بالصعبة وقال: «نعلم أهمية المباراة، هناك مسؤولية كبيرة على عاتقنا، سنلعب المباراة بتركيز عالٍ، لديّ ثقة بتقديم اللاعبين أداءً جيداً، وتجاوز المنتخب القطري والوصول للمباراة النهائية، وإسعاد الجماهير التي أثق في وقفتها ودعمها القوي».

وأشار زاكيروني إلى أن المنتخب في تطور مستمر، وقال «كان لدينا بعض الصعوبات أمام المنتخبات الدفاعية في مرحلة المجموعات وأمام قرغيزستان، ولكن تطورنا وقدمنا أداءً مميزاً كما ظهر في مباراة أستراليا»، مضيفاً: «لا أحفل بالانتقادات التي توجّه لي في الإعلام وقال «لا أتابع الانتقادات التي تكتب ضدي لأني لا أعرف العربية، تركيزي على أداء مهمتي التي جئت من أجلها وهي تطوير الأداء والوصول للمباراة النهائية».

وذكر مدرب منتخبنا الوطني، أن الجماهير هي الرقم واحد وداعم أساسي للأبيض وقال: «الجماهير ساندتنا في كل المباريات منذ مرحلة المجموعات، وكان لها دور بارز في مباراة أستراليا الأخيرة، نتوقع حضورها بكثافة في استاد محمد بن زايد لأداء دورها التحفيزي للاعبين».

وذكر أن الجميع يدرك أهمية المباراة، وجميع المباريات نخوضها كنهائي، ونعي المسؤولية التي على عاتقنا كجهاز فني وإداري وطبي، وقادرون على تجاوز المنافس ونتمنى استعادة اللاعبين للجاهزية خاصة أن الفترة بين المرحلتين ضيقة ولم تتجاوز ال 72 ساعة.

وأضاف: الآن لديّ 21 لاعباً فقط عقب إصابة الثنائي خليفة مبارك ومحمد أحمد، وأنا دائماً أحرص على الدفع باللاعبين الجاهزين وحسب وضعية كل مباراة والجميع أثبت أنه يلعب بروح الفريق.

وعن المنافس الذي سيواجهه في المباراة قال المدرب الإيطالي: منتخب قطر يمتلك فريقاً قوياً ومنظماً، لم تستقبل شباكه أي أهداف حتى الآن، خطوطه متماسكة ويمتلك مزيجاً من عناصر شابة وأصحاب خبرة، ووجود لاعبيهم مع بعض منذ فترة طويلة يضيف لهم هذا التميز.

وفي تعليقه على أداء الحكم المكسيكي راموس المتذبذب في البطولة، قال «لا أهتم بأمر الحكام، لأن هذا ليس اختصاصي، لقد أدار لنا مباراة بدور المجموعات، وأتوقع بأن يكون أداؤه احترافياً، لا يوجد أحد معصوم من ارتكاب الأخطاء، وأتمنى ألاّ يرتكب الحكم أي خطأ يؤثر في النتيجة».

علي سالمين: سنسعد جمهور الإمارات

أكد علي سالمين، لاعب خط وسط منتخبنا الوطني، أن الأبيض في كامل الجاهزية للمباراة، وأن التركيز منصب على الوصول إلى نهائي البطولة من أجل إسعاد الجماهير الإماراتية، وقال: «لا أعتقد أن جماهيرنا تحتاج إلى رسائل لدعمنا، هم دائما يساندوننا وأشكرهم على ذلك، وأتوقع أن تمتلئ مدرجات استاد محمد بن زايد بالمشجعين».

وتمنى سالمين أن يكون الفوز هدية للجماهير الإماراتية وللثنائي خليفة مبارك ومحمد أحمد.

وأشار سالمين إلى أن اللاعبين سيكون تركيزهم على المباراة فقط من أجل تقديم الأداء الجيد وتحقيق الفوز، ووجه شكره إلى الجهاز الفني والإداري على اختياره في القائمة الرئيسية للأبيض، كما شكر زملاءه اللاعبين على مساندته وتقديم النصائح المتواصلة.

تفوق تاريخي للإمارات على قطر

أول لقاء جمع بين منتخبي الإمارات وقطر كان عام 1972، في كأس الخليج الثانية، وفاز «الأبيض» بهدف نظيف، أما آخر لقاء جمع المنتخبين فيعود للنسخة الماضية من كأس آسيا 2015، والتي أقيمت في أستراليا وذلك ضمن دور المجموعات، وفازت الإمارات برباعية مقابل هدف وحيد.

كما فازت الإمارات على قطر في كأس الخليج 2007 بنتيجة 2-1، ويعد «الأبيض» صاحب حظوظ أكبر من «العنابي»، وهو لم يخسر أمامه منذ 2002 في كافة المباريات الرسمية والودية، وحققت قطر آخر فوز في 2002، وذلك في خليجي 15 في السعودية.