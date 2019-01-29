الرميثي: تقديم الصورة الحضارية للإمارات مسؤولية الجميع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سيكون جمهور الإمارات هو اللاعب رقم 1 اليوم في مباراة «الحلم الآسيوي» أمام قطر حيث إن الترتيبات بلغت ذروتها لحضور قياسي في استاد محمد بن زايد.

من جهته، دعا محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس اللجنة العليا المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» عموم الجماهير إلى التحلي بالروح الرياضية وتقديم أفضل مشاهد التشجيع المثالي والذي يعكس الصورة الحضارية للإمارات في مباراة منتخبنا الوطني الثلاثاء في نصف نهائي البطولة القارية.

أكد الرميثي على أهمية الابتعاد وفصل المباراة عن أي جوانب أخرى، والظهور بالصورة المعهودة من أبناء الإمارات والمعروفة عنهم بكرم الضيافة والترحيب وحفاوة الاستقبال وعكس الوجه المشرق والمتقدم لريادة الإمارات، مبينا أن منتخبنا الوطني بحاجة مهمة لوقفة الجماهير وتشجيع لاعبيه لبلوغ النهائي.

وشدد الرميثي على ضرورة أن تبتعد الجماهير عن أي حالة من حالات الإساءة والمهاترات والانزلاق للمواقف المتدنية، مؤكدا أن جمهور الإمارات يملك الوعي التام لمثل هذه المسائل ويدرك أهميتها وأبعادها نتيجة لتعاونه الكبير مع مختلف الجهات المختصة وحرصه على اتباع الإرشادات التي تصدرها الجهات المنظمة لكافة الفعاليات الرياضية.

وأضاف: على الجميع أن يعي أن المباراة مع منتخب قطر تقام في إطار رياضي بحت ونتمنى ألّا تسيّس المباراة لأهداف أخرى ولمصالح أطراف ثانية، متمنيا أن يقدم المنتخبان مباراة مميزة تعكس المستوى الفني المتقدم للبطولة وتليق بمكانة الحدث، داعيا الجماهير للحضور بصورة مبكرة وتشجيع منتخبنا الوطني بأبهى صور التشجيع والاحتفاء بعام التسامح في موطن السلام.

وتابع: إن القيم الأصيلة والمبادئ الحميدة التي تأسس عليها وطننا الحبيب على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت عليها قيادتنا الرشيدة والتي تقدم لنا في كل يوم وكل مناسبة العبر والحكم والمشاهد الإنسانية والعطاء وصور التسامح والمحبة بين جميع مكونات المجتمع ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة وانفتاحها بسلام على جميع دول العالم، فتلك السيرة الرائدة تحتم على الجميع أن يكون عند حسن المسؤولية والمحافظة على المسيرة الوطنية الثرية بالمنجزات والسمعة المرموقة لوطننا الحبيب.

وأكمل: هذه القيم والمبادئ والأخلاق مغروسة في جميع نفوس أبناء الإمارات ويتعايشون بها ويدركون جيدا أهمية هذه المباراة ودورها في تحقيق الانعطافة وقيادة منتخبنا للنهائي القاري، فهي مباراة مصيرية نتمنى أن يكون فيها التركيز على منتخبنا الوطني وتحفيز لاعبينا لتقديم أقصى العطاءات من أجل إعلاء راية الوطن عالياً، خصوصا أن المباراة يتابعها الملايين عبر الشاشات وتحت أنظار العالم أجمع.