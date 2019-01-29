السويدي يقطع 2070 كم من أبوظبي إلى مكة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

عقد مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية مؤتمراً صحفياً أمس في قاعة الشهيد بمقره في أبوظبي للإعلان عن مبادرة جري أبوظبي - مكة المكرمة لصاحبها الشاب الإماراتي الدكتور جمال السويدي المدير التنفيذي بالمركز.

سينطلق السويدي من مسجد الشيخ زايد بأبوظبي، في طريقه لقطع مسافة تبلغ 2070 كم بدءاً من الأول من فبراير المقبل ومتوقع أن تستمر رحلته 38 يوماً من الجري المتواصل.

وخضع السويدي لتدريبات يومية شاقة منذ فبراير من العام الماضي تحت إشراف كادر فني يتمتع بكفاءة مهنية؛ استعداداً لهذا التحدي الصعب وغير المسبوق في الإمارات والذي يأتي في إطار رغبته في التعبير عن تقديره الشديد نيابة عن أبناء دولة الإمارات للعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط البلدين الشقيقين وبهدف مواصلة التطور والتقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات بما يعود على شعوب المنطقة بالرخاء والازدهار.

وتستمد المبادرة صعوبتها من المسافة الكبيرة التي سوف يقطعها والتي تتطلب استعداداً بدنياً وذهنياً بأعلى المعدلات، وأعلن السويدي أن تتبع مساره حينما يبدأ مغامرته يوم الجمعة المقبل سيكون سهلاً عبر الموقع الإلكتروني الشخصي الجديد الذي دشنه قبل فترة قصيرة، مشيراً إلى أنه سيتضمن كل المعلومات والبيانات حول الحالة البدنية وتحديثات الموقع بصفة مستمرة.

وقال: حين تكون لديك مهمة بحجم الجري من أبوظبي إلى مكة المكرمة،

فلا سبيل إلى التهاون أو التراخي، أعلم حجم الصعوبات التي سوف تعترضني طوال رحلتي الطويلة، لذا عكفت على اتباع أسلوب غذائي صحي والخضوع لساعات تدريبية طويلة على مدار اليوم وقبل وقت طويل وصعب على أي شخص تحملها؛ لرفع معدل اللياقة البدنية إلى أعلى المعدلات.

وتوجه السويدي بالشكر إلى كل الجهات الداعمة له وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة وشرطة أبوظبي ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

يذكر أن تجربة السويدي للجري باتجاه مكة المكرمة ليست الأولى له، إذ سبق له في بداية شهر فبراير الماضي أن قطع مسافة 327 كم من ميناء الفجيرة إلى ميناء زايد في أبوظبي والجري لمدة ثمانين ساعة متواصلة.