حمدان بن محمد يشهد تتويج العاصفة في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي مساء أمس، سباقات رموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة في نسخته الثانية والتي أقيمت على ميدان المرموم وجرت السباقات ومراسم تتويج الأبطال بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأسفرت السباقات المثيرة لرياضة الآباء والأجداد مواصلة مؤسسة هجن العاصفة تميزها الكبير وسيطرتها على رموز مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وذلك بحصولها على كأس وبندقية اليذاع المفتوح.

وقدم المضمر غياث الهلالي (النويعس) في صدارة الشوط الرئيسي لليذاع البكار المفتوح لتهدي العاصفة الكأس الغالي مسجلة توقيتاً وقدره 8:47:2 دقائق.

وبالمقابل دانت السيطرة الكاملة لهجن العاصفة في الشوط الرئيسي لليذاع الجعدان المفتوح، حيث قدم (عرب) الأداء الأفضل ومضى في طريقه إلى خط النهاية بكل ثقة ليحصد البندقية الغالية بعد أن وصل إلى في زمن بلغ 8:45:4 دقائق كان هو التوقيت الأفضل في جميع أشواط سن اليذاع بمهرجان ولي عهد دبي.

وشهدت الفترة الصباحية انطلاقة تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ وذلك من خلال ستة عشر شوطاً جاءت قوية ومثيرة، وتمكنت هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي من وضع بصمتها على الأشواط الثلاثة الأولى، وأنهت (الشاهينية) التحدي في الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات مسجلة توقيتاً بلغ 9:00:1 دقائق، وواصل مضمر العاصفة غياث الهلالي تألقه من خلال الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات وتمكن من وضع (الشاهينية) على المقدمة بزمن وقدره 8:56:6 دقائق كان هو التوقيت الأفضل بالنسبة للتحديات الصباحية، وأضافت هجن العاصفة النقطة الثالثة عن طريق (شاهين) الذي قاده غياث الهلالي لصدارة اليذاع الجعدان المحليات بتوقيت 9:07:4 دقائق، وسجل المضمر العملاق لهجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي حضوره القوي من خلال رابع الأشواط لليذاع الجعدان المهجنات وذلك بعد أن وصل لخط النهاية في زمن وقدره 9:04:3 دقيقة.