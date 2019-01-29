مهرجان سلطان بن زايد التراثي يتوج الفائزين بمزاينة اللقايا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية ودعم وتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس النادي، تواصلت أمس، فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، الذي ينظمه نادي تراث الإمارات، ومركز سلطان بن زايد في ميدان سويحان.

وتم تتويج الفائزين بأشواط مزاينة الإبل «اللقايا»، وبأشواط مسابقة المحالب، فيما تشهد مختلف أركان المهرجان، الفعاليات التراثية والثقافية والترفيهية والمسابقات التي غدت جزءاً مكملاً للمهرجان تستقطب عدداً من المسؤولين والمهتمين، وتجذب المئات من الزوار والسياح وطلبة المدارس طوال أيام المهرجان الممتدة حتى مساء السبت المقبل.

وزار الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، المهرجان، وقام برفقة حميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، بجولة في السوق الشعبي اطلع خلالها على أهم محتوياته التراثية، والمشغولات التقليدية والصناعات اليدوية الإماراتية. كما توقف في جولته عند مخيم مكشات سويحان، حيث استمع إلى عدد من القصائد التي تمجد الوطن وقيادته الحكيمة.

وثمن الشيخ سعيد بن طحنون الجهود المبذولة في المهرجان، وقال إن سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، عودنا دائماً على الجديد في المهرجان وحسن التنظيم، واصفاً المهرجان بأنه واجهة تراثية ثقافية حضارية للمجتمع وللسياح، تعرفهم على ماضي الآباء وعراقته.

وقد تضمنت منافسات مزاينة الإبل لفئة «لقايا بكار» أشواط، الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، وأبناء القبائل الفضي، وأبناء القبائل الذهبي، والتلاد، ومسابقة المحالب، لشوطي الخواوير الحزامي، والحزامي العرابي، فيما تم استلام الحلال المشارك في الشوط المفتوح.

وتضمنت فعاليات القرية التراثية والسوق الشعبي، عدداً من الندوات والورش والعروض التراثية والمسابقات المتنوعة التي تفاعل معها مختلف الزوار الذين أمّوا المهرجان، وكذلك مئات الطلبة الذين حظوا ببرامج خاصة لزياراتهم منذ انطلاق المهرجان، كما هو الحال مع الزوار من ضيوف خيمة التسامح، الذين تم تخصيص برامج لهم.

وتوج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، المدير التنفيذي للأنشطة والفعاليات، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في أشواط مزاينة الإبل المحليات الأصايل، لفئة «لقايا بكار» التي رصدت لها جوائز قيمة، حيث يحصل الفائز الأول على سيارة، بينما يحصل الفائزون من الثاني وحتى العاشر، على مبالغ نقدية تتراوح بين 45 ألف درهم، و10 آلاف درهم.

وحازت الناموس والسيارة لشوط «الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل»، المطية «الظبي» لمالكها عبدالله حمد سالم بن سندية المنصوري، فيما جاءت في المركز الثاني «عزايم» لمالكها الشيخ سيف بن خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وفي المركز الثالث «ذخيرة» لمالكها حمد محمد مبارك سعيد الأحبابي، وجاءت في المركز الرابع «هملولة» لمالكها حميد بن عبدالله بن محمد القريني، وحلت في المركز الخامس «الظبي» لمالكها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز السادس «أشواق» لمالكها الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وحازت المركز السابع «نوادر» لمالكها سالم محمد سالم محمد الدرعي، وفي المركز الثامن «كنوز» لمالكها سعيد محمد حرمش المنصوري، وحلت في المركز التاسع «الظبي» لمالكها عبدالله بن علي بن سالم الحوسني، فيما حصلت على المركز العاشر «وعر» لمالكها سعيد بن صالح بن معيوف الدرعي.

أما في شوط «أبناء القبائل الفضي» فجاءت المطية «مذهلة» لمالكها سلطان علي بن هياي المنصوري في المركز الأول، وحازت الناموس والسيارة، واحتلت المركز الثاني «المدينة» لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي المركز الثالث «الرهيبة» لمالكها سهيل حمد سالم عنودة العامري، وجاءت في المركز الرابع «الحذرة» لمالكها صالح جابر بالقمدة العامري، وحلت في المركز الخامس «سما» لمالكها ناصر سالم معيضد سالم المنصوري.

وفي شوط «أبناء القبائل الذهبي»، جاءت المطية «نو» لمالكها سالم بن صقر المنصوري في المركز الأول، وحازت ناموس الشوط والسيارة، فيما حلت في المركز الثاني «مسندم» لمالكها عبيد بن خميس بن علي البادي، وفي المركز الثالث «جو» لمالكها حميد سعيد بن الشرف المحرمي، وجاءت في المركز الرابع «فزعة» لمالكها حمد محمد الحصين المنهالي، فيما حلت في المركز الخامس «هملولة» لمالكها مسعود مهدي هطيل الأحبابي.

أما في شوط «التلاد» فحصدت المطية «دمعة» لمالكها صالح جابر بالقمدة العامري المركز الأول، وحازت ناموس الشوط والسيارة، فيما جاءت في المركز الثاني «سمحة» لمالكها سعيد محمد بن ضحيوة الراشدي، وفي المركز الثالث «ريمة» لمالكها سعيد مسلم بخيت سهيل الراشدي، وجاءت في المركز الرابع «مزنة» لمالكها قران مبارك يافور العامري، فيما حلت في المركز الخامس «شواهين» لمالكها غالب سلطان غالب راشد المنصوري.

فعاليات اليوم

تتواصل اليوم فعاليات المهرجان الرئيسية التي تشمل منافسات مزاينة الإبل لفئة «الثنايا» بأشواط الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل، وأبناء القبائل الفضي، وأبناء القبائل الذهبي، والتلاد، فيما تبرز الأنشطة الثقافية في السوق الشعبي، إلى جانب ما يزخر به السوق من فعاليات، إذ ينظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي في العاشرة صباحاً على مسرح السوق ندوة بعنوان «الشيخ زايد ورياضة سباقات الهجن... من الأصالة إلى المعاصرة»، يشارك فيها نخبة من الباحثين والمختصين.

تتويج الفائزين بشوطي المحالب

توج الشيخ محمد بن ركاض العامري، والشيخ عبيد بن سالمين المنصوري، وحميد سعيد بولاحج الرميثي، والدكتور عبيد علي راشد المنصوري، الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في شوطي الخواوير الحزامي، والحزامي العرابي، ضمن مسابقة المحالب في المهرجان. وفي شوط الخواوير الحزامي، جاء في المركز الأول سالم بن مسلم الشعشعي وحصل على ناموس الشوط والسيارة، فيما جاء بالثاني سالم بن زايد ، وبالمركز الثالث سعيد المنهالي، وبالرابع علي بن سعيد الكثيري، فيما جاء في الخامس مبارك الشعشعي، و السادس سهيل بن بخيت ، فيما حصل على السابع أسامة بن مانع ، وبالثامن حسين العامري، وفي التاسع محمود الدكم صالح ، وفي العاشر مانع بن مسلم .

أما في شوط الحزامي العرابي، فذهب بناموس الشوط والسيارة سالم بن سهيل ، وجاء بالثاني يسلم مرعي الصيعري، فيما حل بالثالث مسلم بن علي ، والرابع مسلم حاتم ، وفي الخامس مسلم بن محمد.

ندوات وورش تراثية

شهد السوق الشعبي أمس ندوة تراثية مفتوحة حول العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة للشاعر محمد بن يعروف المنصوري، حضرها عدد كبير من جمهور المهرجان وطلبة المدارس والمهتمين بثقافة التراث، كما ألقى الطواش والخبير التراثي في نادي تراث الإمارات حثبور بن كداس الرميثي قصيدة نبطية تطرقت إلى اهتمام القائد المؤسس المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيَّب الله ثراه، بالمزاينات والإبل وتقاليدها وتشجيع المواطنين على ممارسة الرياضات المتصلة بها. فيما تم تنظيم فقرات وورش تدريبية للحضور حول الحرف اليدوية، مثل ورشة سف الخوص، بإشراف سعيدة عوض الواحدي، وورشة فن التلي بإشراف عائشة النعيمي، فيما قدمت لطيفة النعيمي ضمن نشاطات وبرامج مركز زايد للدراسات والبحوث التابع للنادي، ورشة حول الزي النسائي الإماراتي، وانطلقت في ركن مركز أبوظبي النسائي ورشة الطب البديل، كما تواصلت ورشة الرسم الحر في ركن لجنة التواصل مع المدارس.