شكرا لقرائتكم خبر عن حضور مميز في استاد هزاع بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مباراة إيران واليابان في استاد هزاع بن زايد الخاص بنادي العين، حضوراً جماهيرياً كبيراً، وكانت الأغلبية إلى جانب منتخب إيران. ورسم المنتخبان لوحة مميزة في المدرجات.

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