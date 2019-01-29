«الشارقة الرياضي» يناقش ترتيبات طواف الإمارات للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يضع مجلس الشارقة الرياضي، اللمسات الأخيرة لاستقبال إمارة الشارقة طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية الذي يدشن نسخته العالمية من إمارة أبوظبي يوم 24 فبراير ويختتم يوم 2 مارس المقبلين، يغطي فيها مختلف المناطق والمعالم السياحية في الدولة على مدار سبعة أيام بما يتناغم مع توجيهات القيادة الرشيدة ودعماً لنشر الثقافة الرياضية وتشجيع فئات المجتمع على جعل الرياضة نمطاً لحياة صحية بجانب عكس النهضة العمرانية.

واستقبل عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي مؤخراً وفداً من شركة أر سي إس للرياضة والفعاليات المنظمة للطواف ضم كلاًّ من فابريتزيو داميكو مدير فرع دولة الإمارات العربية المتحدة وجاكوس سمالبيرج مدير العمليات ولوكا أونوفيريو مدير التسويق وأنور شيخ مدير المبيعات والرعاية بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الأنشطة المجتمعية وعبد الله آل علي مدير الأندية الخاصة بالمجلس.

تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل استعدادات إمارة الشارقة عبر مجلس الشارقة الرياضي لاستقبال المرحلة الخامسة من الطواف وعرضت الشركة التجهيزات والتحضيرات اللوجستية والتسويقية بجانب الاطّلاع على الخطة الترويجية وما تم التوصل إليه من تحديثات المرحلة وإبراز أهم المعالم السياحية والطبيعية للإمارة ويصل إجمالي المرحلة إلى 181 كلم وتنطلق من جزيرة العلم وتنتهي على كورنيش خورفكان.

وقال عيسى هلال الحزامي: إن طواف الإمارات الدولي للدراجات الهوائية 2019 يمثل الكثير بالنسبة للإمارة على مستوى تنظيم الأحداث العالمية والرياضية وإن الشارقة تمثل دائماً محطة من محطات الأحداث القارية والرياضية الكبيرة .

وقال: ستكون النسخة الأولى من طواف الإمارات الدولي مميزة ، بفضل توفر الرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة وتهيئة كل الإمكانيات والكوادر التي تنظم حدثاً مميزاً سيكون نافذة للتواصل مع العالم وضمان مرور الدرّاجين على المناطق الطبيعية والسياحية في الدولة وإبراز أهم المعالم بما يسهم في دعم الخطط والحملات الترويجية ودعم الموارد الاقتصادية والرياضية والسياحية .

وأضاف: سعداء بمشاركتنا في تنظيم النسخة من خلال جولة مميزة لإمارة الشارقة من الساحل إلى الساحل، وهذه المشاركة ماهي إلاّ فرصة جديدة للكوادر الوطنية في الإمارة .