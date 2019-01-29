شكرا لقرائتكم خبر عن العواني: لن يكون هناك مكان شاغر في المدرجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي مدير البطولة مشجعي منتخب الإمارات الحاصلين على تذاكر إلى التواجد مبكراً في مدرجات استاد محمد بن زايد الذي يحتضن مباراة الإمارات وقطر، وحجز مقاعدهم في وقت كاف قبل انطلاق المباراة.

وقال العواني إنه في حال تأخر أي شخص، فإن اللجنة المنظمة المحلية لن تترك أي مقعد خال في الملعب وستقوم بإجلاس مشجع آخر من الذين يتواجدون خارج الملعب مكانه.

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