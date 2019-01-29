الثنائي: قلوبنا مع «الأبيض» في مباراة الحسم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

أعرب ثنائي تحكيم كرة اليد الدوليان إسماعيل سالم ومحمد ناصر عن سعادتهما بردود الأفعال الإيجابية، والإشادة الكبيرة التي حصلا عليها؛ بعد تميزهما في إدارة نهائي «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة» خصوصاً من وسائل الإعلام ولاعبي وإداريي ومدربي فريقي شباب الأهلي والشارقة طرفي النهائي، وأكدا أن مثل هذه الإشادة ترفع من الروح المعنوية، وستكون أكبر حافز لهما لتقديم الأفضل في المستقبل، وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وقال إسماعيل سالم: بلا شك كل حكم يطمح إلى تقديم أفضل ما عنده مثله مثل أي لاعب، التفاهم والانسجام مع محمد ناصر لعب دوراً رئيسياً في النجاح الكبير في المباراة، إضافة إلى الثقة بالنفس، كذلك لا ننكر المساعدة من لاعبي الفريقين لنا.

وأضاف: نتمنى لمنتخبنا الوطني كل التوفيق والسداد في مباراة اليوم بالدور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا.

واتفق محمد ناصر مع زميله سالم، وقال: صحيح ما قاله إسماعيل، وأتمنى أن نقدم الأفضل مستقبلاً، سأركز على الحديث عن منتخبنا الوطني لكرة القدم، وسأحرص على التواجد في العاصمة أبوظبي؛ لتشجيع المنتخب من المدرجات، لم أحصل على تذكرة حتى الآن؛ لكن سواء حصلت عليها أم لا سأتواجد في الملعب؛ لتشجيع المنتخب.

وأضاف: صحيح أننا أبناء ألعاب أخرى؛ لكن بصراحة حبنا الأول هو كرة القدم اللعبة الشعبية الرئيسية، والأولى لكل رياضي، وعندما يتعلق الأمر بمنتخبنا أحرص على التواجد في المدرجات؛ لتشجيعه والوقوف خلفه وهذا أقل شيء نستطيع أن نقدمه للاعبين والجهازين الفني والإداري، حضرت في المدرجات خلال مباراتنا أمام قيرغيزستان، وكنت قد اعتذرت عن حضور أحد الاجتماعات المتعلقة بكرة اليد؛ لمتابعة تلك المباراة؛ لكن فضلت الخلود للراحة يوم الجمعة الماضي، ولم أذهب لتشجيع «الأبيض» في مباراة أستراليا؛ لأنها كانت قبل يوم من مباراة نهائي كرة اليد.