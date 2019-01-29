نادي السيارات والسياحة يطلق خدمة «التصاريح الإلكترونية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، عن بدئه العمل على مشروعه «التصاريح الإلكترونية» لمنظمي الأحداث الرياضية في الدولة المدعوم من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

ومع أكثر من 140 فعاليّة لرياضة السيارات لكل عام في الإمارات، وتبعاً لاستراتيجية الحكومة نحو التحوّل الذكي لجميع خدماتها، قرر محمد بن سليّم رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات بتحويل عملية الترخيص بشكل كامل إلى عملية إلكترونية، والعمل على إيجاد نظام جديد يكون له تأثير كبير في الموارد التنظيمية والكفاءات العامة للنادي ومنظمي أحداث رياضة السيارات.

ويتوجب على منظمي أي حدث متعلق برياضة السيارات داخل الإمارات في الوقت الراهن، الحصول على تصريح من نادي السيارات والسياحة للإمارات باعتباره ممثلاً للاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للدراجات النارية في الدولة.

أما تطبيق «التصاريح الإلكترونية» الذكي فسيسهل على جميع منظمي الأحداث الرياضية عملية تزويد نادي السيارات والسياحة للإمارات بالمستندات المطلوبة لتسريع عملية الموافقة، ما يقلص من الوقت والتكاليف بشكل كبير لكلا الطرفين، ومن المقرر أن يتم إطلاق هذا النظام الجديد خلال هذا العام.

وتنفيذاً لهذا البرنامج، وقع اختيار نادي السيارات والسياحة للإمارات على شركة التكنولوجيا الإيرلندية أكشن بوينت، من بين عدد كبير من الشركات العالمية، وهي شركة قامت بتوفير نظام حاصل على عدة جوائز، يقوم بعملية تجديد جوازات السفر عبر شبكة الإنترنت نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الإيرلندية، كما أنها تدير عمليات في إيرلندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وتم توقيع عقود هذا البرنامج أمس الأول بين رئيس نادي السيارات والسياحة للإمارات محمد بن سليّم والمدير التنفيذي والشريك المؤسس لشركة أكشن بوينت جون سافاج في دبي.