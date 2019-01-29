«آر بي موني» تتوج بالسباق الأبرز في مضمار أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



حققت المهرة «آر بي موني توبيرت» العائدة للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، لقب سباق الرويس الأبرز في سباق الحفل التاسع لمضمار أبوظبي الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية، واشتمل على 6 أشواط، كما واصلت خيول خالد النابودة تحقيقها للإنجازات وأحرزت الهاتريك للمرة الثانية في الموسم الحالي.

وتوجت «آر بي موني» بلقب الشوط الثالث الذي شهد مشاركة 9 أفراس قوية من النخبة تنافست على جوائز مالية بقيمة 300 ألف درهم، لتحلق البطلة بلقبها الثالث هذا الموسم في ذات المضمار بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 1:17:93 دقيقة بقيادة فابريس فيرون وإشراف إيريك ليمارتنيل، أما ثلاثية خيول خالد خليفة النابودة فجاءت بقيادة الفارس المتميز تاج أوشي، وكانت البداية عبر المهر «ايه اف العاصي» في الشوط الأول من سباق جزيرة المارية للمبتدئات لمسافة 1600م والذي بلغت جوائزه 80 ألف درهم تنافس عليها 14 فرساً، وحقق البطل المركز الأول بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 1:48:13 دقيقة. وجاء اللقب الثاني عن طريق الفرس «دانة» التي توجت بسباق «الطويلة» لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 فرساً وجوائز مالية 80 ألف درهم، وقطعت مسافة الشوط بزمن قدره 2:33:05 دقيقة.

وأكملت خيول النابودة الثلاثية بانتزاع لقب سباق كأس نادي أبوظبي الذهبي لمسافة 1600م في الشوط الرابع من الحفل بجوائز مالية 125 ألف درهم وبمشاركة 8 أفراس فقط، وذلك بواسطة الجواد «إيه أف الحذر» البالغ من العمر 9 سنوات قاطعاً المسافة في 1:45:96 دقيقة.

وذهب لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر في الشوط الخامس من الحفل، إلى الفرس «تهاني» لسلطان علي بقيادة الفارس فابريس فيرون بعد أن قطعت المسافة في زمن قدره 1:45:21 دقيقة، وشهد هذا الشوط مشاركة 14 فرساً وبلغت جوائزه المالية 70 ألف درهم.

واختتم الحفل بالشوط السادس المخصص للأفراس المهجنة الأصيلة على لقب سباق «رياض» لمسافة 1600 متر بمشاركة 14 فرساً وجوائز مالية 80 ألف درهم، والذي كان من نصيب المهرة «سعادة» لفريق البيت متوحد بقيادة كونور بيسلي في زمن قدره 1:37:93 دقيقة.

تم تتويج الفائزين بواسطة عدنان سلطان النعيمي مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، بحضور عدد من الملاك والفرسان المتوجين بالألقاب.

وأعلنت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة أن سباقات كأس الوثبة ستاليونز ستشهد هذا الموسم 90 جولة منها 25 سباقا داخل الدولة في مضماري أبوظبي والعين والتي بدأت فعليا منذ الشهر الماضي، و65 سباقا حول العالم، مبينة أن السباقات الخارجية ستنطلق في الثاني من فبراير/شباط المقبل على مضمار بو بفرنسا، وذلك حرصا من المهرجان على تطوير الخيول العربية في العالم.

وأشارت صوايا إلى عقد مؤتمر صحفي يوم 10 فبراير المقبل بالتزامن مع سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة بقرية الوثبة، يتم خلاله الإعلان عن روزمانة مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وكل السباقات التي يشملها المهرجان.