أوساكا تتربع على قمة التصنيف العالمي.. وعينها على لقب دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار عشاق التنس في العالم إلى دبي، الشهر المقبل، لمتابعة منافسات دورة سوق دبي الحرة الدولية للتنس، التي تُستهل في 17 فبراير ببطولة السيدات، وتشارك فيها المصنفة الأولى عالمياً، اليابانية نعومي أوساكا، التي توجت السبت الماضي في ملبورن ببطولة أستراليا المفتوحة.

نجحت أوساكا في ارتقاء قمة التصنيف العالمي سريعاً، بعد خروجها من الدور ربع النهائي لبطولة دبي العام الماضي، وكانت حينها في التصنيف 48 عالمياً، وسرعان ما بدأت تشق طريقها بقوة إلى النجومية، حاصدة في طريقها العديد من الألقاب مثل بطولة «إنديانا ويلز» التي أطاحت في مباراتها النهائية بالرومانية سيمونا هاليب، وبعد أشهر قليلة فاجأت عالم التنس بتتويجها ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة عقب تغلبها في النهائي على الأمريكية سيرينا ويليامز.

وواصلت عروضها القوية هذا الموسم بإحرازها لقب أستراليا المفتوحة بعد مواجهة صعبة ومثيرة في النهائي مع التشيكية بيترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين، وتوجت إنجازها باعتلائها قمة التصنيف العالمي لتنس السيدات، وأصبحت أول لاعبة تُتوج بلقبها الثاني في بطولات جراند سلام مباشرة بعد إحراز لقبها الافتتاحي في دورة الولايات المتحدة، وذلك منذ فوز جينيفر كابرياتي ببطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين في 2001.

وقال كولم ماكلوخلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسعدنا أن نتابع بحماسة كبيرة تفتح هذه الموهبة الجديدة الرائعة، ونثني على ما حققته نعومي أوساكا من تطور كبير خلال العام الماضي، ونهنئها على فوزها الكبير في ملبورن وتصدرها التصنيف الأول عالمياً، ونتطلع لمتابعتها مجدداً في بطولة سوق دبي الحرة للتنس.

أظهرت أوساكا قدراً كبيراً من النضج والمرونة خلال مواجهتها المضنية مع التشيكية المتمرسة بيترا كفيتوفا في نهائي أستراليا المفتوحة، الذي استغرق ساعتين و27 دقيقة، وحسمته الأولى في المجموعة الثالثة 6 -4، وتحدثت أوساكا عن خسارتها للمجموعة الثانية 5-7 قائلة: «نعم، ما أقصده أنني لم أستغرق وقتاً طويلاً لإعادة التركيز، لا أعلم، غير أني شعرت بعدم الرغبة في الندم، وأعتقد أني لو لم أستجمع قوتي بعد المجموعة الثانية، لكان الأمر مختلفاً، وربما كنت أبكي أو ما شابه ذلك على خسارة محتملة، وأشعر أني لم أستوعب هذا الإنجاز بعد، ربما في البطولة التالية عندما أرى الرقم واحد إلى جانب اسمي، سيكون شعوري مختلفاً، ولكن حالياً أنا سعيدة بفوزي بالكأس، وهل تعلمون، كانت لدي أحلام بأني سأفوز بهذه البطولة؟ وفي كل مرة أحلم بشيء، فإني أحققه نوعاً ما، وما زلت أشعر في هذه اللحظة الغريبة وكأني ولدت من جديد».

وتتطلع أوساكا، أول آسيوية تصل إلى التصنيف الأول عالمياً، إلى إدراج اسمها ضمن قائمة البطلات اللواتي تُوجن بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، حيث جعلها الفوز الكبير الذي حققته في ملبورن مرشحة قوية لنيل هذا اللقب، وهذا ما أكده صلاح تهلك، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس، عندما قال: أثبتت نعومي أوساكا دون أدنى شك أنها تنتمي إلى نخبة لاعبات التنس، وأن لديها حظوظاً قوية للانضمام إلى قائمة نجمات التنس اللواتي توجن بلقب دبي مثل فينوس ويليامز، وكارولين فوزنياكي، وأميلي موريسمو، وليندسي دافنبورت، وغيرهن.