إعلان الخيول المرشحة للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي دبي لسباقات الخيل عن الخيول المرشحة للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 2019 والتي تتضمن 9 سباقات من المقرر أن تنطلق يوم 30 مارس المقبل، حيث تم ترشيح مجموعة من نخبة الخيول المهجنة الأصيلة والخيول العربية الأصيلة التي لمع نجمها في عالم السباقات للمشاركة في منافسات أمسية كأس دبي العالمي.

واستلم نادي دبي لسباقات الخيل، ما مجموعه 1440 ترشيحاً لعدد 739 فرساً من 20 دولة للمشاركة في أمسية كأس دبي العالمي 2019، وستغلق المرحلة التكميلية الأولى لتسجيل المرشحين لجميع سباقات يوم كأس دبي العالمي يوم 13 فبراير، وخلالها يتاح لأرباب الخيول ترشيح خيولهم مقابل 0.1% من جائزة السباق المختار، وستبدأ المرحلة التكميلية الثانية يوم 11 مارس، وفيها يرشح الملاك خيولهم مقابل 1% من جائزة السباق، وأمّا المرحلة التكميلية الثالثة والأخيرة فستبدأ يوم 24 مارس، وفيها يمكن للملاك ترشيح خيولهم مقابل 0.01% من جائزة السباق، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين يوم 25 مارس 2019.

وتصدر كل من «ثندر سنو» و«ألموند آي» و«بيوتي جنريشن» و«ماجيكال» و«مكنزي» و«سانتا آنا لين» و«روي إتش» نخبة الخيول الدولية التي تم ترشيحها لليوم الأغنى للسباقات في العالم بجوائزه البالغة 35 مليون دولار أمريكي، متضمناً السباق الأغنى في العالم كأس دبي العالمي (جروب 1) البالغة جائزته المالية 12 مليون دولار أمريكي برعاية طيران الإمارات.

حامل اللقب في النسخة الماضية من كأس دبي العالمي «ثندر سنو» لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وغريمه المحلي الفائز بسباق جروب 1 «نورث أمريكا» يتصدران قائمة الخيول المقيمة في الإمارات والمرشحة للسباق الأغنى في العالم، كما تضم قائمة المرشحين للسباق الممتد لمسافة 2000 متر رملي، ثلة من الخيول الأمريكية الفائزة بسباقات الفئة الأولى من أمثال «مكنزي» و«ليوفريرك» و«سيكينج ذا سول» و«أوديبل» و«يوشيدا»، بالإضافة إلى الفرس اللامعة «إيليت»، كما تتضمن القائمة الخيل الياباني «ويسترلند» وصيف سباق تشامبيونز كب (جروب 1)، والفائز بسباق فبرواري ستيكس (جروب 1) «جولد دريم»، بالإضافة إلى نجم سباقات هونج كونج الشهير «باكستان ستار» الذي تم ترشيحه أيضاً لسباقات أخرى في الأمسية، شأنه شأن الكثير من الخيول الأخرى المرشحة لأكثر من سباق.

من أبرز المرشحين لسباق لونجين دبي شيما كلاسيك (جروب 1) لمسافة 2400 متر عشبي والذي تبلغ جوائزه 6 ملايين دولار، النجمة الصاعدة «ألموند آي» والتي تتقدم قائمة الشرف للخيول اليابانية الفائزة في سباقات الفئة الأولى، وإلى جانبها كل من «شيفال جراند» و«لس جريسيو» و«ري دي أورو»، ويحظى السباق بثقل نوعي من خلال ترشيح نجمي هونج كونج «إكسلتانت» و«إيجل واي» والإيرلندية «ماجيكال»، والفائزين بسباقات (جروب 1) في أمريكا «سادلرز جوي» و«شانل ميكر».

ويتقدم قائمة المرشحين لسباق دبي تيرف (جروب 1) لمسافة 1800 متر عشبي والذي تبلغ جوائزه 6 ملايين دولار، حامل اللقب في العام الماضي «بن بطل» لجودلفين، والفائز بسباق الفئة الأولى في أستراليا «كامين ثرو»، كما ضم القائمة جواد هونج كونج «بيوتي جنريشن»، كما تضم القائمة حضوراً يابانياً قوياً ممثلاً في «فيفلوس» بطلة نسخة 2017 ووصيفة العام الماضي، بالإضافة «ديردري» وصيفة سباق هونج كونج كب، إضافة إلى «موزو آسكوت» الفائز بسباق ياسودا كينين (جروب 1)،.

أما سباق دبي جولدن شاهين (جروب 1) الذي يعد أغنى سباق سرعة على المسار الرملي لمسافة 1200 متر في العالم، بإجمالي جوائز 2.5 مليون دولار، فاستقطب مشاركات قوية من أبطال السرعة في أمريكا من أمثال «روي إتش» و«إمبريال هنت» و«إكس واي جت» و«بروميسيز فولفيلد»، بالإضافة إلى بطل السرعة الياباني «ماتيرا سكاي».

النسخة العشبية من المنافسة على السرعة ممثلة في سباق القوز للسرعة (جروب 1)، والتي شهدت زيادة في الجوائز المالية إلى الضعف لتبلغ مليوني دولار أمريكي، استقطبت نخبة من أقوى خيول السرعة على المسار العشبي في العالم، يتصدرها «سانتا آنا لين» و«بلو بوينت» و«ستورمي ليبرال»، و«ساندس أوف مالي».

أما سباقات الفئة الثانية الثلاثة في الأمسية، فشهدت زيادة في الجوائز المالية بمقدار 500 ألف دولار، ما جعلها محل اهتمام دولي قوي، وهي داربي الإمارات وتبلغ جوائزه 2.5 مليون دولار، وجودلفين مايل برعاية مدينة محمد بن راشد - ديستريكت ون وتبلغ جوائزه 1.5 مليون دولار، وسباق دبي جولد كب وتبلغ جوائزه 1.5 مليون دولار.

واستقطب داربي الإمارات (1900 متر)، اهتمام مجموعة من الخيول الواعدة الجديدة من نجوم السباقات الرملية، منها «ووكينج ثندر»، بالإضافة إلى المهرين «إمبروبابل» و«مشو جستو»، وفي سباق جودلفين مايل (1600 متر) يتصدر قائمة المرشحين الفائزون بدوراته الثلاث الماضية وهم «هيفي ميتال» و«سكند سمر» و«وان مان باند»، إضافة إلى «باتل أوف ميد واي»، والياباني «نونكونو يومي»، وفي سباق دبي جولد كب لمسافة 3200 متر، تضم صفوة الخيول المرشحة كلاً من «وزير أباد» حامل اللقب لثلاث مرات، وبطل ملبورن كب (جروب 1) «كروس كاونتر». أما سباق دبي كحيلة كلاسيك (جروب 1) الذي تبلغ جوائزه المالية مليون دولار، يبدو وجهة لأفضل الخيول العربية في العالم بحسب الترشيحات الواردة والتي يتصدرها بطل العام الماضي «طلاب الخالدية» من السعودية، بالإضافة إلى الفرس الموهوبة «الشموس» من فرنسا الفائزة بجوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (جروب 1) في نوفمبر الماضي.