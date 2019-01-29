تحديات الثنايا لهجن أبناء القبائل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشهد ميدان المرموم، صباح ومساء اليوم الثلاثاء، إقامة 32 شوطاً في سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، وذلك بواقع 16 شوطاً في الفترة الصباحية، منها عشرة أشواط لهجن الإنتاج، ستكون جوائز المراكز الأولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، ونيسان سفاري، وكروزر بيك أب)، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية (محليات ومهجنات)، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

بينما تشهد الفترة المسائية إقامة ستة عشر شوطاً، أربعة أشواط للرموز، بالإضافة إلى أربعة عشر شوطاً، جوائز المراكز الأولى فيها سيارات (نيسان ستيشن، ونيسان سفاري، وكروزر بيك أب)، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.