البطي يطالب بالتحقيق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب عادل البطي رئيس لجنة المسابقات السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح ملف تحقيق في ملابسات خطاب نقل مباراة النصر وأحد إلى المجمعة، والذي تسبب في استقالته.

جاءت مطالب البطي بعد تصريحات أكدت فيها أن البطي ولجنته على علم بالخطاب قبل صدوره.

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