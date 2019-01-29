أتلتيكو يعلن ضم موراتا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن اتلتيكو مدريد، وصيف البطل، وثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس ضم المهاجم الدولي ألفارو موراتا من تشيلسي، بموجب عقد إعارة لموسم ونصف الموسم.

وسيدخل الفارو الذي دافع عن ألوان اتلتيكو مع الفرق السنية قبل الانتقال إلى جاره ريال مدريد، في منافسة مع الفرنسي أنطوان غريزمان، والإسباني الآخر دييجو كوستا.

وكان موراتا الذي سيدافع عن ألوان الفريق الأول في نادي العاصمة لموسم ونصف الموسم، أجرى الاثنين الزيارة الطبية الروتينية التي تسبق عادة توقيع العقد، وقال اللاعب البالغ 26 عاماً أمام عدسات الكاميرات «كل شيء سار على ما يرام»، معلناً بذلك اقتراب انتقاله رسمياً، حسب الصحافة التي نشرت صوراً للاعب خارجاً من عيادة نادي العاصمة.

وكان موراتا (27 مباراة دولية و13 هدفاً) الذي نشأ في ريال مدريد، سيمثل مستقبل منتخب إسبانيا حسب المدرب السابق فيسنتي دل بوسكي، لكن يبدو أن سقف رأس الحربة وصاحب الجسم الرياضي (1,89 م و85 كلغ)، القوي والسريع، تحدد بعد انتقاله إلى تشيلسي في 2017 مقابل 80 مليون يورو.

ووصف المهاجم الإسباني موسمه اللندني الأول ب«الكارثي»، وكلفه الغياب عن تشكيلة المنتخب المشارك في مونديال روسيا 2108.