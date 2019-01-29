شكرا لقرائتكم خبر عن «كارديف» يجمد شيكات المفقود سالا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جمد نادي كارديف سيتي الإنجليزي، الشيكات التي كان من المقرر أن يواصل دفعها لنادي نانت الفرنسي، مقابل ضم الأرجنتيني إيميليانو سالا بسعر 17 مليون جنيه إسترليني. وكان من المقرر أن يحول «كارديف» شيكاً ب6 ملايين جنيه إسترليني، لكنه جمد عملية الدفع لأنه يفكر في رفع قضية قانونية على النادي الفرنسي بتهمة الإهمال في تنظيم رحلة الطائرة الخاصة التي أقلت اللاعب قبل اختفائه في البحر.
في المقابل، أشار تقرير لإمكانية رفع «نانت» قضية على «كارديف» في حال لم يدفع المبلغ المتفق عليه، فيما قال رئيسه فالديمار كيتا: «لن نتكلم في الأمور المالية حالياً فالوضع صعب عاطفياً. لن نطالب بأي شيء الآن، سنرى ما سيحدث».
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