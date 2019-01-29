المتعب: الإمارات مرشحة للعب في النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكد سعود المتعب، صحفي في جريدة الرياض السعودية، عضو الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، أن«الأبيض» مرشح بقوة للذهاب إلى المباراة النهائية، واعتبر أن بطولة كأس آسيا حققت نجاحاً منقطع النظير على صعيد الجانب الإعلامي، باستضافة أكثر من ألف إعلامي قادمين من مختلف أنحاء العالم لتغطية الحدث الذي شهد للمرة الأولى مشاركة 24 منتخباً، مما منح البطولة زخماً إعلامياً لافتاً.

وقال المتعب في حديث ل«الخليج الرياضي»: «لمست وزملائي الإعلاميين المرافقين القادمين من السعودية ومختلف الدول المشاركة، لتغطية الحدث، ترحيباً، وحظينا باهتمام من اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة العليا المحلية المنظمة للبطولة التي سهرت وبذلت جهوداً مضنية لتذليل كافة الصعاب أمام الإعلامين على شتى الصعد، وتعاملت مع مختلف المواقف الطارئة التي واجهتنا بحرفية تامة، مما أسهم في أداء واجبنا على أكمل وجه، ونقل الصورة من قلب الحدث إلى جماهيرنا في السعودية».

ولم يبدِ المتعب مفاجأة من وادع السعودية منافسات البطولة مبكراً من دور الستة عشر، وقال: «عدم الاستقرار الإداري للمنتخب، ففي ظرف بطولتين، في كأس العالم وكأس آسيا، مرّ علينا رئيسان للاتحاد، هما عادل عزت وقصي الفواز، وأثر التغيير دون أدنى شك في مستوى المنتخب السعودي، والاستقرار الإداري مهم جداً في أي عمل، وأتمنى أن تشكل لجنة خاصة بقيادة خالد البلطان تختص بشؤون المنتخب الأول، لما يملكه من فكر يعود بالكرة السعودية إلى الواجهة من جديد».

ولفت إلى أن عدم توقف الدوري والمسابقات المحلية سبب في تشتت الإعلام والجمهور السعودي ما بين المنتخب والأندية، ويتحمل الاتحاد هذا القرار، وأشار الإعلامي السعودي إلى شُح المواهب الحقيقية، بعكس السابق، عندما كان بروز النجوم في صفوف المنتخب بصورة مستمرة، مما أدى إلى ثبات المستوى الفني لفترات طويلة.

وأضاف: «الآن وبكل أسف ذهب منتخبنا لكأس آسيا من دون مهاجم حقيقي، ولعب جميع مبارياته الأربع بمهاجم ليس هو مركزه الأصلي، والمهاجم الوحيد الصريح الذي لعب لدقائق معدودة أمام اليابان هو محمد الصيعري الذي تم استدعاؤه قبل البطولة بأيام، هذا بالإضافة إلى أن «الأخضر» يعاني ضعفاً واضحاً وصريحاً في الدفاع الذي ظهر الحلقة الأضعف بين مختلف المراكز الثلاثة، وخاصة قلبي الدفاع، فبعيداً عن التمركز الخاطئ في معظم الهجمات، إلا أن الأخطاء والاندفاع العشوائي كان لهما دور بارز أيضاً».

وشدد المتعب على أن المنتخب الياباني لم يكن أفضل من السعودي لاسيما في الشوط الثاني، مستنداً إلى نسبة الاستحواذ العالي لمصلحة المنتخب السعودي والذي لم يستغله على النحو الأمثل، وعدم النجاح في استثمار هفوات المنتخب الياباني.