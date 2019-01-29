ماتزاري يستمتع بالثأر من إنتر ميلان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعترف والتر ماتزاري مدرب تورينو الإيطالي، صاحب المركز ال10، بسعادته بالثأر من إنتر ميلان الذي طرده في نوفمبر 2014 بعد 18 شهراً فقط من توليه المهمة وذلك بعد تسجيل مدافعه أرماندو إتزو هدف المباراة الوحيد ليدخل الإنتر صاحب المركز الثالث في محنة بعد تعادله سلبياً أمام ساوسولو قبل اسبوع.

ووصف المراقبون لاعبو الإنتر «بلا اسنان» منذ عودتهم من إجازة الأعياد وانتهت أمسيتهم بطريقة دراماتيكية بعد طرد الاحتياطي الجناح ماتيو بوليتانو عقب نزوله الملعب ب15 دقيقة.

وطرد بوليتانو في الدقيقة 86 لاعتراضه على الحكم الذي رفض منحه ركلة حرة عقب سقوطه بشكل مسرحي بعد التحام مع أولا أينا لاعب تورينو، ولم يسجل الإنتر سوى 4 أهداف في آخر 7 مباريات بالدوري ويملك 40 نقطة من 21 مباراة بفارق 8 نقاط عن الوصيف نابولي لكنه على الأقل تفصله عن ملاحقة جاره الميلان 5 نقاط.