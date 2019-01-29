الدوخي يدعو «القدامى» لدعم الجيل الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



أطلق اللاعب الشعباوي السابق والمحلل الكروي عمار الدوخي، مبادرة وهي عبارة عن دعوة لجميع لاعبي الكرة الإماراتية القدامى، للتواجد في «استاد محمد بن زايد»، وأن يحرص كل لاعب على الحضور بشعار منتخبنا الوطني، وبالقميص الذي يحمل رقمه الذي كان يلعب به في السابق سواء في المنتخب أو النادي.

وقال الدوخي: «التواجد في مدرجات ملعب المباراة اليوم ليس للفرجة والمشاهدة وليس للتعليق أو الانتقاد أو التحليل الفني؛ بل لأجل تشجيع المنتخب، والوقوف خلفه بقوة، وتواجد نجوم الكرة الإماراتية وسط الجماهير؛ سيلهب حماس الجمهور في المدرجات، وأتمنى أن تكتمل اللوحة الجماهيرية الزاهية؛ بوجود كل اللاعبين الذين سبق لهم تمثيل الإمارات في مختلف الألعاب الرياضية؛ وذلك بالحرص على التواجد بشعار منتخباتنا الوطنية في الألعاب الرياضية الجماعية والفردية».

وأكد «بالتركيز العالي والروح التي شاهدناها في المباريات السابقة مع التفاصيل الصغيرة سيكون «الأبيض» في الموعد،لمواصلة المشوار البطولي حتى بلوغ النهائي».

وختم تعليقه: «أتمنى أن ترى هذه المبادرة النور، وأن تعمل اللجنة المنظمة لدخول الجماهير على تبني هذه الفكرة التي تعد من أفكار الوالد محمد يوسف الدوخي القطب الرياضي المعروف، وطالبني بإطلاقها والإعلان عنها لعل وعسى أن تتحقق وترى النور في مباراة اليوم».