ليزارزو: على نيمار اللعب ببساطة لأنه «قابل للكسر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الفرنسي بيسينتي ليزارزو الفائز بلقب العالم في 1998 الطريقة الخشنة التي يتبعها مدافعو فريق ستراسبورج، لكنه أيضا انتقد النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الذي أصبح من المؤكد غيابه عن مواجهة مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل بسبب إصابة في مشط القدم.

وقال ليزارزو: «أتفهم ردة فعل لاعبي ستراسبورج على حركات نيمار المستفزة، نيمار نجم كبير وهو ليس بحاجة للعب بهذه الطريقة التي تلحق السخرية بخصومه وتزعج المدافعين، عليه أن يلعب بطريقة أبسط خصوصا أنه «قابل للكسر».

وفي سياق متصل، كشف تقرير إسباني عن الطريقة التي اتبعها برشلونة الإسباني في إقناع فرينكي دي يونج برفض سان جيرمان واللحاق ببرشلونة وهي رسائل الواتس أب التي بعثها نيمار لمسؤولي برشلونة والتي عبر فيها عن تذمره من طقس فرنسا وشدة المنافسة البدنية في الدوري الفرنسي، وأظهرت الرسائل التي شاهدها المهاجم الهولندي رغبة نيمار في العودة لفريقه السابق الذي تركه في 2017 مقابل 198 مليون إسترليني، لكن رسائل نيمار أغلقت حتما طريق عودته بعد شراء دي يونج مقابل 75 مليون إسترليني.