شكرا لقرائتكم خبر عن فريق جيلينا السلوفاكي يختتم معسكره في نادي الحمرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم فريق جيلينا السلوفاكي معسكره التدريبي بنجاح في نادي الحمرية والذي كان بدأه قبل عشرة أيام، وحرص مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي على توفير كل مقومات النجاح للمعسكر من ملاعب مهيأة وخدمات لوجستية وصالات رياضية فضلاً عن الفندق الملحق بالنادي الذي أقامت به البعثة.
وأشار جمعه عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي الرياضي إلى أن نادي الحمرية تتوافر به كافة الخدمات اللازمة لإقامة معسكرات المنتخبات والفرق الرياضية بجانب البيئة المساعدة والتي تعد الأفضل على مستوى المنطقة، وتمنى الشامسي لفريق جيلينا التوفيق في مشاركاته المقبلة.
وقال إن نادي الحمرية يسعد باستضافة فريق جيلينا السلوفاكي عبر منشآته الحيوية ومرافقه الرئيسية مؤكداً أن النادي سخر كل الإمكانات اللازمة لنجاح معسكر الفريق السلوفاكي وقال إن النادي بما يحتويه من ملاعب ومبانٍ رياضية والفندق المجهز بمختلف التجهيزات فائقة الجودة وصالات اللياقة البدنية يوفر بيئة رياضية مثالية للمعسكرات الرياضية التدريبية لمختلف الفرق وفي شتى الرياضات.
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