موسى عباس للاعبين: لديكم فرصة لكتابة التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور موسى عباس الباحث الرياضي الأكاديمي أن هناك فرصة ذهبية أمام هذا الجيل من لاعبي منتخب الإمارات لصناعة تاريخ جديد لكرة القدم في الدولة وإحراز لقب كأس آسيا لأول مرة،مشددا أن مثل هذه الفرص السانحة لا تأتي مرتين، لذلك يجب استغلالها بالشكل الأمثل.

وأكد الدكتور موسى عباس ثقته بقدرة هذا الجيل الذهبي في الذهاب بعيدا في البطولة،وذلك مبني على كمية الخبرات التي يمتلكها لاعبو «الأبيض» والذين خاض معظمهم كأس آسيا 2015 ونالوا المركز الثالث، إضافة إلى استحقاقات أخرى من بينها تصفيات المونديال وكأس الخليج.

وقال الدكتور موسى: بعد عبور أستراليا حاملة اللقب وإحدى القوى الكبرى في آسيا، أصبح الفوز على قطر في نصف النهائي أسهل، في الطريق إلى النهائي ومحاولة إحراز اللقب، ومثل هذه الفرصة لا تأتي مرتين، كما أن الفرص لا تأتي هكذا بل نحن من نصنعها.

وتابع: كل الأمور مهيئة لفوز منتخبنا وقد رأينا دعم القيادة، والحب الجارف من الجمهور والقيادة، وعبر هذا الحب تم بعث برسالة بالغة التأثير في نفوس اللاعبين من خلال حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمباراة قيرغيزستان في دور ال 16، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمباراة أستراليا في ربع النهائي، إضافة إلى الالتفاف الجماهيري الكبير من مواطنين ومقيمين، وهذه الأجواء ذكرتنا بما كان يحصل في كأس الخليج.

وأكد الدكتور موسى: «على لاعبي المنتخب أن يعرفوا أنهم في بيتهم يلعبون على أرضهم وأمام قيادتهم وشعبهم، وأمام آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأصدقائهم، لذلك عليهم ألا يخسروا، وعليهم عدم إضاعة هذه الفرصة التاريخية، وأنا أرى أننا نخوض أسهل كأس آسيا، مقارنة بالنسخ السابقة ،وأعيد القول لمنتخبنا: أنت مؤهل لنيل اللقب، فامتلك إرادة ذلك، وأنت تملك الإرادة بحق التي مثلها لاعبنا الفارس، فارس جمعة، الذي رفض الخروج من الملعب رغم إصابته الحرجة، وقال (أريد أن أدخل وأقاتل من أجل بلدي)، وأقول للاعبين إذا كنتم مثل فارس وتملكون نفس إرادته فأنتم ستحرزون اللقب، ونحن لا نشك في أنكم مثله، وكل لاعب فيكم هو فارس في تضحيته من أجل وطنه». وتابع الدكتور موسى: مباراة قطر في نصف النهائي هي 90 دقيقة فقط لأننا لا نريد أن ندخل في حسابات الشوطين الإضافيين، وأقول لكل لاعب في منتخبنا، إذا كنت تملك الإرادة والصبر والتركيز وتعرف كيف تدافع وتستغل الفرص فإنك ستنتصر بإذن الله، فنيا أنتم الأفضل، ومعنويا أنتم الأفضل.

وعرج الدكتور موسى على نقطة مهمة وهي أن «منتخب الإمارات يملك المهاجم الصبور والهداف، وهو علي مبخوت، ويملك الخبرات التراكمية عند معظم لاعبيه الذين خاضوا سابقا الكثير من الاستحقاقات، لذلك فإن منتخبنا نظريا وبكل بساطة مؤهل لعبور نصف النهائي وإحراز اللقب، كان هذا رأيي قبل مباراة قيرغيزستان في دور ال 16 وما زلت مصرا عليه». وأنهى الدكتور موسى عباس حديثه بالتأكيد أن «موقعة الثلاثاء ليست مباراة مدربين، بل لاعبين، وهم أمام فرصة تاريخية لكتابة أسمائهم بمداد من ذهب في سجل البطولة، وهي فرصة إن ضاعت فلن تأتي ربما حتى بعد 20 عاما، وأقول للاعبين الفرص لا تأتي هكذا بل الإنسان هو من يصنعها، فاصنعوا لنا النصر، واستفيدوا من هذا الحب الكبير الذي عبرت عنه القيادة والشعب».