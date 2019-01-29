اجتماع مثمر للمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للجولف اجتماعه الدوري بدبي برئاسة مصطفى الزين النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للجولف، واستهدف من خلال هذا الاجتماع مستقبل اللعبة وكوادرها الإدارية والفنية، إلى جانب الإعلان عن روزنامة أنشطته وبطولاته لغاية الموسم 2021.

جاء الاجتماع وفق توجيهات الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للجولف، وبحضور كل من عادل الزرعوني الأمين العام والكويتي عبد العزيز الملا النائب الثاني للاتحاد وكل من الأعضاء المهندس منذر البرواني «سلطنة عُمان» وكريم سلام «لبنان» وحاتم قيقة «تونس» وتيمور بالخير «مصر».

ورحب مصطفى الزين بالحضور وقدم الشكر والتقدير للجميع مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلت خلال المرحلة السابقة، ومتمنياً مواصلتها للوصول للأهداف المنشودة للعبة وكوادرها في وطننا العربي، وقدم الشكر للإمارات لاستضافتها هذا الاجتماع.

ونقل عادل الزرعوني تحيات وشكر الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد للحضور، ورحب بالجميع في بلدهم الثاني دولة الإمارات، وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المتواصل لمواصلة النجاحات التي تشهدها اللعبة بجميع مناشطها للوصول للأهداف المنشودة التي تنطلق من استراتيجية وخطط اتحاد اللعبة.

وتم جدولة بطولات الاتحاد حتى 2021 على مستوى الرجال، حيث يشهد عام 2019 البطولة العربية للرجال وتحتضنها المغرب، وتحتضن مصر البطولة عام 2020، وتونس عام 2021، وعلى مستوى بطولات المراحل السنية «الشباب والناشئين والفتيات» تحتضن مصر البطولة عام 2019، وتستضيف سلطنة عُمان البطولة عام 2020، كما يستضيف لبنان البطولة عام 2021.

وتم استحداث العديد من البطولات الجديدة وضمها لروزنامة الاتحاد وهي بطولة الرواد فوق 50 سنة وتحتضن النسخة الأولى مصر عام 2019، وتستضيف الإمارات البطولة عام 2020، وتونس عام 2021، كما تم إقامة بطولة «الرايدر» بنسختها الأولى عام 2019 والتي ستقام بين المنتخبين الآسيوي العربي والمغربي العربي، ويتكون كل منتخب من 8 لاعبين، وتستضيفها دولة الإمارات عام 2019، وتم وضع لوائح خاصة تستهدف المشاركة الكبيرة والنجاح، كما تم استحداث بطولة لفئة الأشبال تحت 13 سنة لإقامة بطولاتها خلال بطولات المراحل السنية (الشباب تحت 18 والناشئين تحت 15) سنة والفتيات.