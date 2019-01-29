شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي: منتخبنا قوي ولن يفرط في حلمه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



أكد محمد علي «كسلا» لاعب منتخبنا الوطني السابق أن الأبيض لن يفرط في فرصته في الوصول إلى المباراة النهائية، مشيراً إلى أهمية التركيز والحذر في المواجهة التي تجمع منتخبنا أمام العنابي من أجل تحقيق الفوز والتأهل للقاء الختام للمرة الثانية في تاريخ الأبيض.

وقال كوجاك الذي تواجد في كأس آسيا 1996 «لقد شاهد الجميع النصر الذي حققه الأبيض وتجاوز به المنتخب الأسترالي حامل اللقب، بمجهود اللاعبين على أرضية الملعب ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم والجماهير الغفيرة التي ساندت اللاعبين بكل قوة وحماس».

وأشار لاعب منتخبنا السابق إلى أن الجهاز الفني للمنتخب واللاعبين قادرون على تحقيق الطموحات. وقال «كل مباراة في البطولة تحتاج إلى طريقة مختلفة تسهم في تقديم اللاعبين الأداء الأفضل، وعلينا ان لا ننسى أهمية الحذر والتركيز العالي في مباريات الكأس لان دخول هدف يصعب من المهمة لذلك علينا تفادي الأخطاء مع الحرص على التسجيل من أنصاف الفرص».

ورأى محمد علي ان المنافس لديه إمكانيات فردية عالية وتجانس كبير، وهو منتخب لا يستهان به، بالتالي المباراة صعبة ومن جانبنا لدينا منتخب قوي لن يفرط في فرصة الوصول إلى النهائي.

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق عبد الله علي عضو لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة القدم أن الأبيض عازم على تحقيق الفوز وتخطي المنتخب القطري والتأهل إلى نهائي كأس آسيا وإسعاد الجماهير الوفية. وقال «جماهير الإمارات سترى 11 مقاتلا في الملعب في اللقاء المفصلي أمام المنتخب القطري من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية لكأس أمم آسيا وإسعاد هذه الجماهير الوفية، التي ساندت الفريق بقوة في كل مبارياته السابقة».

وأضاف: بالتأكيد سيخوض منتخبنا الوطني مباراة مفصلية مع فريق قوي، وهدف الجميع هو تخطي منتخب قطر والتأهل للمباراة النهائية وإحراز اللقب، وأعتقد أنه بعد الأداء والروح القتالية العالية التي أدى بها الفريق مباراة أستراليا الماضية في الدور ربع النهائي زاد سقف الاطمئنان والثقة بالفريق ولاعبيه وجهازه الفني وأن المنتخب قادر على تجاوز قطر.

وتمنى عبد الله علي استمرار التركيز الكبير لجميع اللاعبين واستمرار الروح القتالية العالية في مباراة اليوم وأنا متأكد من استمرارها، واللاعبون عازمون على تحقيق هدفهم بالوصول للنهائي.

وعن مدى تأثر اللاعبين بدنيا بعد مباراة أستراليا القوية قال: لا شك أن هناك إرهاقا بدنيا كبيرا تعرض له اللاعبون في مباراة أستراليا العنيفة، ولعب الفريق بمجهود مضاعف وأدى مباراة قوية تميزت بالاحتكاك القوي مع لاعبي أستراليا وخرج الفريق بعدة إصابات مؤثرة، لكن أعتقد أن الجهاز الفني عمل على الاستشفاء الجيد للاعبين وأصبحوا جاهزين تماماً للمباراة.

وعن رؤيته للمنافس القطري قال «كل المنتخبات التي وصلت للدور قبل النهائي قوية واستحقت التأهل لهذا الدور، والمنافس فريق جيد ويمتلك عناصر قوة كثيرة، لكن أيضا يمتلك عناصر ضعف كثيرة، وأعتقد أن المدرب سيعمل على استغلالها».

وعن مدى تأثر اللاعبين بالضغوط المتوقعة للمباراة قال «أعتقد أن حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباراة قرغيزستان، وكذلك حضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد كرة القدم مباراة أستراليا أزال كل الضغوط النفسية من على كاهل اللاعبين، وشاهدنا أن مباراة أستراليا كانت مثالية في كل شيء وشاهدنا التفاعل الجماهيري مع الفريق، كما أن معظم اللاعبين خاضوا من قبل تصفيات المونديال وشاركوا في كأس الخليج ويملكون الخبرات اللازمة لمثل هذه المواقف، والآن وصلنا إلى هدف واحد هو السعي إلى تجاوز قطر والوصول للمباراة النهائية».