فريق الأكاديمية يفوز ببطولة شرطة دبي للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق الأكاديمية بطلاً للبطولة الخامسة للجوجيتسو في شرطة دبي والتي أقيمت ضمن الموسم الرياضي لعام 2019، وحل فريق التحريات في المركز الثاني فيما كان المركز الثالث من نصيب فريق أمن المطارات.

شهد ختام البطولة المقدم خبير حمزة جمعة الميل مدير إدارة الشؤون الرياضية بالوكالة والرائد محمد أحمد العارف رئيس قسم المعدات الرياضية والملازم أول بخيت سعد رئيس قسم الأنشطة الرياضية الداخلية بالوكالة والملازم أول راشد سالم المر والملازم أول صالح غزوان والملازم أول خالد المهيري ومشرف البطولة الملازم أحمد خلفان الحمادي وعدد من الضباط والمسؤولين.

وأشاد المقدم خبير حمزة جمعة الميل بمستوى البطولة والفرق المشاركة مؤكداً على أهميتها في تطوير اللعبة واكتشاف مواهب جديدة ترفد بها فرق شرطة دبي والمنتخبات الوطنية، وقال إن توجيهات القائد العام لشرطة دبي تؤكد على دعم الرياضيين وتنشيط الحركة الرياضية في شرطة دبي بما يتفق والطموحات الرياضية التي تسعى إليها شرطة دبي على مستوى المنافسات الرياضية.

هذا وأسفرت نتائج فردي البطولة عن تفوق لاعبي فريق الأكاديمية في منافسات تحت وزن 60 وفاز بالمركز الأول عارف عبد الرزاق والثاني طارق عبد الجليل فولاد والثالث بدر منير، وفي منافسات تحت وزن 70 جاء في المركز الأول مشعل حسين من التحريات وحل ثانياً محمد عبد الكريم من أمن المطارات وثالثاً جاسم عبد الجليل فولاد من الطوارئ، وفي منافسات تحت وزن 80 جاء في المركز الأول جاسم غلوم من التحريات وحل ثانياً ناصر علي عباس من الأكاديمية وثالثاً أحمد عباس من الخدمات، وفي منافسات فوق وزن 80 جاء في المركز الأول خلفان سالم من التحريات وحل ثانياً عبد الله حداد من الأكاديمية وثالثاً عمر عارف من النقل والإنقاذ.

شارك في البطولة 45 لاعباً يمثلون الإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، وأدار جولات البطولة الحكام سعيد بلال الماس وفهد عبدالستار ويوسف مطر والمدرب عبدالجليل فولاد.