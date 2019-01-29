الظاهري: الإمارات كلها ثقة برجالها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف



قال عبدالله الظاهري عضو مجلس إدارة نادي عجمان ومشرف الفريق الأول: إن منتخبنا الوطني قادر على تجاوز موقعة اليوم، والتأهل إلى النهائي وعندها سيكون لكل حادث حديث.

وتابع الظاهري: منتخبنا قدم مباراة كبيرة أمام أستراليا، سواء من جانب الجهاز الفني والإداري واللاعبين، أو دعم قادة الدولة والجمهور.

وأكد الظاهري «نلاحظ أن منتخبنا يتطور من مباراة إلى أخرى، وتوقعنا هذا الأمر، وهذا نابع من الثقة بلاعبينا الذين يعتمد عليهم في وقت الشدائد، وهم يشعرون بكبر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومنتخبنا بإذن الله قادر على تلبية طموح القيادة والشعب الإماراتي بالوصول إلى المباراة النهائية».

ورأى الظاهري «المهم الآن هو العبور إلى النهائي، وبعدها لا يهم اسم المنتخب الذي سنقابله إن كان إيران أو اليابان»، معتبراً أن الوصول إلى مباراة الختام هو بحد ذاته إنجاز وتحقيق للهدف الذي تم رسمه.

وقال الظاهري: نحن الآن ضمن أفضل أربعة منتخبات في آسيا، وأنا متفائل بالمرحلة المقبلة، والإمارات كلها متفائلة بمنتخبها الوطني، بعدما أثبت الجهاز الفني بقيادة زاكيروني كفاءة فنية عالية وأدار لقاء أستراليا بحنكة ودهاء، كما أن اللاعبين جميعاً قاتلوا في الملعب ليستحقوا الفوز التاريخي الأول من نوعه على أستراليا.

وتابع الظاهري: إن شاء الله الثناء الكبير الذي وجده المدرب واللاعبون بعد لقاء أستراليا يكون حاضراً بعد لقاء نصف النهائي.

من جهته، اعتبر محمد جبر الشامسي عضو مجلس إدارة نادي عجمان المدير المالي أن مباراة اليوم مفصلية وحاسمة في تاريخ كرة القدم الإماراتية، لأن الفوز على قطر والوصول إلى النهائي سيكون خطوة أولى في الطريق نيل اللقب الذي لم يسبق لمنتخبنا إحرازه من قبل.

ورأى محمد جبر أن كل الظروف مهيأة لمنتخبنا لتحقيق الإنجاز، فمن استطاع الفوز على أستراليا بكل محترفيها يستطيع الوقوف أمام أي منتخب آخر، وكل ذلك سيتحقق بإذن الله بعزيمة لاعبينا وقتالهم في الملعب، ودعم قيادتنا الرشيدة، ووقوف الجمهور خلف المنتخب لتحفيز اللاعبين على صناعة الإنجاز.

وقال محمد جبر «قلت سابقاً إنه إذا وصلنا إلى دور ال16 فلن يوقفنا أحد، وما زلت عند رأيي، فنحن عبرنا المرحلة الأصعب، وعادت الثقة كبيرة باللاعبين والجهاز الفني، والآن الكرة في ملعبهم ليكونوا على قدر هذه المحبة التي عبرت عنها القيادة والشعب».