تأخير مباراة شباب الأهلي والظفرة للثامنة بدلاً عن السابعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات على لسان أمين السر العام عمران عبدالله النعيمي مشرف المسابقات أن مباراة شباب الأهلي مع ضيفه الظفرة على ملعب صالة نادي شباب الأهلي في الممزر ستلعب في الثامنة من مساء اليوم وتم تأخير المباراة مراعاة لتوقيت مباراة منتخبنا الوطني مع العنابي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا اليوم.

وقال عمران عبدالله إن القرار جاء لإتاحة الفرصة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لمشاهدة مباراة المنتخب ودعما من اللجنة التنفيذية لكرة الصالات في مشواره الآسيوي الظافر وتمنى عمران للأبيض كل التوفيق في مسيرته البطولية بالكاس القارية.

وستلعب المباريات الثلاث المتبقية في الأسبوع السادس عشر من البطولة في السابعة من مساء غد الأربعاء وسوف يلتقي فيها دبا الحصن مع البطائح وخورفكان مع النصر والحمرية مع اتحاد كلباء.

يتصدر فريق دبا الحصن فرق دوري الصالات حتى نهاية الأسبوع الخامس عشر برصيد 33 نقطة ويليه شباب الأهلي والبطائح في المركزين الثاني والثالث برصيد 27 نقطة لكل والنصر في المركز الرابع برصيد 23 نقطة والظفرة في المركز الخامس برصيد 19 نقطة وتشكل مباراة اليوم بين شباب الأهلي والظفرة الظهور الأول لفريق الظفرة بقيادة المدرب الجديد عبدالرؤوف عمر الذي حل خلفاً للمدرب السابق منصور جميل.