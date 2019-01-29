قائد اليابان يتمنى مواجهة الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مايا يوشيدا مدافع منتخب اليابان فخره بوجوده كقائد للساموراي في كأس آسيا، مؤكدًا أن المسؤولية صعبة، لكنه يسعى للاستمتاع بهذا الدور.

وقال يوشيدا بعد الفوز على إيران «علينا أن نستعد جيدًا للمباراة النهائية. الانتصار بثلاثية نظيفة على إيران أمر رائع، ونحتاج للتحلي برغبة وشغف أكبر في النهائي».

وتابع: «لم أتوقع أننا سنفوز بثلاثية، كانت مباراة صعبة، لكن الجميع لعب بشكل جيد، خاصة خط الدفاع، لذلك خرجنا بشباك نظيفة، بعدما نفذنا الهجمات العكسية بطريقة رائعة».

وأضاف: «مواجهة الإمارات وقطر ستكون صعبة بكل تأكيد، فالإمارات هي مستضيفة البطولة وستلعب بين مشجعيها، لكن قطر أيضًا فريق قوي».

واختتم تصريحاته قائلا: «لدي ذكريات رائعة مع زاكيروني مدرب الإمارات، وسيكون من الرائع رؤيته في النهائي».