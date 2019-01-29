شكرا لقرائتكم خبر عن باختاكور يهزم الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365” خسر فريق الظفرة مباراته الودية أمام باختاكور الأوزبكي 4-1 وذلك في المباراة التجريبية التي جرت بينهما مساء أمس بملعبه الفرعي بمنطقة الزعفرانة في أبوظبي في نطاق استعدادات فرسان الظفرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

واختتم الظفرة مبارياته الودية بعدما لعب سابقاً مع الوصل وفريق الاتحاد الرياضي للجامعات.

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