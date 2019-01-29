أساليب اللعب تشبه مونديال 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شكلت نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات دليلاً إضافياً على نجاح استثمار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تطوير اللعبة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بحسب النتائج الأولية لعمل مجموعة التحليل الفني TSG.

تابعت مجموعة التحليل الفني لغاية الآن 48 مباراة، في البطولة، وكشفت النتائج الأولية تحقيق العديد من الفرق الآسيوية تطوراً كبيراً في المستوى، وكذلك توافق أساليب اللعب المستخدمة في كأس آسيا مع أساليب اللعب في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ولاحظ المحللون الفنيون النجاح الكبير لبرامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث نجحت فيتنام في بلوغ الدور ربع النهائي، علماً بأن أكثر من نصف تشكيلة الفريق كانت العام الماضي نجحت في تحقيق المركز الثاني خلال بطولة آسيا تحت 23 عاماً 2018 في الصين.

وكدلالة إضافية على بروز اللاعبين من خلال مواصلة التألق في الفئات العمرية المختلفة، فإن متصدر هدافي البطولة المعز علي من قطر، كان هداف بطولة آسيا تحت 23 عاماً في الصين أيضاً.

وحظيت منتخبات فيتنام وتايلاند والأردن وقرغيزستان بتقدير مجموعة التحليل الفني، لنجاحها في إثبات قدرة بالمنافسة على المستوى القاري.

وفي ما يتعلق بتوافق أساليب اللعب مع نهائيات كأس العالم، فقد أشارت مجموعة التحليل الفني إلى أن 33% من الأهداف المسجلة في البطولة القارية جاءت من كرات ثابتة، علماً بأن مدربي المنتخبات الثمانية في ربع نهائي كأس العالم كانوا يشددون على أهمية الترابط بين خطوط الفريق واللعب الجماعي والفعالية التكتيكية.

وبعد ختام بطولة كأس آسيا، سوف يتجمع المدربون من كل الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في مؤتمر المدربين الذي يقوم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتنظيمه في كوالالمبور، لمتابعة نتائج تحليل مباريات البطولة ال51.

وبعد ذلك سوف تتم مشاركة النتائج مع مؤتمر تطوير المدربين في الاتحاد الآسيوي، الذي يعقد في شهر إبريل/ نيسان 2019، ليكون هذا العمل جزءاً من إطار الرؤية والمهمة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتطوير المدربين، وفق رغبة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاستثمار أكثر في تطوير الأجهزة الفنية في الاتحادات الوطنية الأعضاء.