قمة القيادات الرياضية تنطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق غداً الأربعاء أعمال قمة القيادات الرياضية العالمية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في فندق باب القصر يومَي 30 و31 يناير/‏كانون الثاني الجاري، بالتزامن مع منافسات النسخة ال 17 لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، وستبدأ القمة بكلمة اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد أعمال القمة حضور ومشاركة أكثر من 350 شخصية تمثل نخبة وقادة الرياضة العالميين، وتقام غدا الأربعاء 6 جلسات والبداية تنطلق في الساعة 10:00 صباحاً بعنوان «استكشاف آفاق جديدة لكرة القدم» يتحدث خلالها كو كاتو رئيس التخطيط والاستراتيجية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وديفيد تايلور رئيس العمليات في دي دي إم سي فورتيس، وأوليفير جيلبيرت رئيس التسويق التجاري في الدوري الفرنسي للمحترفين.أما الجلسة الثانية فتنطلق الساعة 11:20 بعنوان «قصص رياضية البداية - منتصف الطريق - النهاية» يتحدث فيها آرتي داباس مسؤولة الحقوق الإعلامية في المجلس الدولي للكريكت، وإيد ثورن مدير الشراكات في فنادق هيلتون في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجيمس بابلو مدير الشؤون الرقمية والاجتماعية في لويس هاميلتون للإدارة.

فيما تقام الثالثة بتمام الساعة 12:00 بعنوان «رياضة الكريكت: لحظات سعيدة وذكريات متجددة» يتحدث خلالها كيم ماكوني رئيسة بيج باش للكريكت في أستراليا.

وتستأنف جلسات اليوم الأول بجلسة رابعة «الرياضة كوسيلة للتعريف بالمدن والبلدان» يتحدث فيها بطرس بطرس نائب أول الرئيس للاتصالات المؤسسية والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات، وباولو بيلينو الرئيس التنفيذي ومدير آر سي إس للرياضة والفعاليات، وماريسول كاسادو رئيسة الاتحاد الدولي للترايثلون، وبيتر سيلفرستون المدير التجاري لنادي أرسنال الإنجليزي.

وتقام الجلسة الخامسة الساعة 14:20 بعنوان «مستقبل حقوق رياضة الكريكت» يتحدث فيها جاك فول الرئيس التنفيذي لنادي تيتانز للكريكت، ومارك آرثر الرئيس التنفيذي لنادي يوركشير للكريكت، وشاجي اوي مولك مالك دوري ال تي 10 للكريكت، وساندرا رامان الرئيس التنفيذي لمجموعة ريلايانس للرياضة.

وتختتم أعمال اليوم الأول من القمة بجلسة سادسة بعنوان «اختيار الفرصة المناسبة للاستثمار الرياضي» يتحدث فيها كيث هاريس نائب رئيس نادي إيفرتون الانجليزي لكرة القدم ومسؤول الاستثمار بالنادي، وجون نائي المدير العام ل 23 للرياضة، ودان ميث مؤسس إم إي آي أس للمعمار.

وتقام في اليوم الثاني من القمة الخميس 6 جلسات: الأولى بعنوان «الحقوق الرياضية للجولة الأوروبية لمحترفي الجولف» تنطلق الساعة 09:30 صباحاً يتحدث فيها كيث بيللي الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للجولف.

والجلسة الثانية بعنوان «الإرث والإنجازات والقيادة» يتحدث فيها اللورد سبستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والجلسة الثالثة بعنوان «كيف يمكن للعلامات والماركات التجارية النجاح في مجال صناعة الرياضة» يتحدث فيها جون روبينسون رئيس العمليات في 100 ثيفز، وبراد نيرينبيرج رئيس مؤسسة ريد بيج.

وتقام الجلسة الرابعة في اليوم الثاني بعنوان «رياضة كرة القدم النسائية: تطوير الموهبة وخلق قيمة لهذه الرياضة» يتحدث فيها مويا دود رئيس لجنة كرة القدم النسائية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسمر ناصر الرئيس التنفيذي السابق لكأس العالم تحت سن 17 عاما في الأردن، وحورية الطاهري عضو لجنة كرة القدم النسائية بالإمارات.

والجلسة الخامسة «الرؤية المثالية: استراتيجيات كرة القدم في الشرق الأوسط» يتحدث فيها الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وإبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، وغانم مبارك الهاجري رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.

وتختتم أعمال القمة بجلسة «الدروس المستفادة من كأس آسيا 2019» يتحدث فيها جون ليكرتش الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه.