شكرا لقرائتكم خبر عن الفوز.. يا «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ضياء الدين علي

** مباراة اليوم ليست كسابقتها من المباريات التي جمعت بين منتخب الإمارات ونظيره القطري، فثوب البطولة مختلف، والدور التنافسي مختلف، والجو العام مختلف، وكل هذه الاختلافات تقتضي حضوراً مختلفاً من «الأبيض» يتناسب مع كل الحيثيات «السابقة والحالية والمستقبلية».

وإذا كانت الحيثيات السابقة والحالية نعرفها جميعاً بحكم المعايشة اليومية للأحداث والمستجدات على كل الصعد، فالمستقبلية أعني بها الطموحات والأماني المبنية على الفوز والتأهل إلى الدور النهائي للبطولة وتحقيق اللقب الآسيوي، فهو حلم قديم، وراودنا للمرة الأولى قبل 23 عاماً، عندما استضافت الإمارات البطولة في 1996 وأفلت اللقب بضربات الجزاء الترجيحية أمام الشقيقة السعودية، فالفرصة عادت مجدداً في 2019 مع الضيافة التاريخية الثانية، بفروقات كثيرة على كل المستويات، ولا يجب بأي حال أن نضيعها لأنها «ببساطة» لن تكون مجدداً بهذه الأسباب والظروف والحيثيات التي تبدو مثالية ومشجعة، وواعدة ومحفزة في الوقت نفسه.

** لو تأملنا المحطات التي مر بها المنتخب في البطولة حتى الآن سنكتشف أنه ارتقى بمستواه وبحضوره البدني والفني والمعنوي، من مباراة إلى أخرى حتى بلغ الصورة التي نتمناها والتي تؤهله لتحقيق الحلم الآسيوي في مباراة دور الثمانية التي جمعته مع منتخب أستراليا «حامل اللقب»، وأتصور أنها زمنياً قد جاءت في وقتها المناسب حتى يقفز المنتخب بطموحه إلى أعلى مسافة ممكنة ولنصدق جميعاً، واللاعبون من قبلنا، أن «الأبيض» جدير بتحقيق طموحه القديم، فلسان الحال قال: «وماذا بعد اجتياز حامل اللقب؟.. وأي فريق أهم أو أقوى منه؟»

** بمعنويات الفوز على بطل آسيا، وبكل المحفزات التي تضافرت في صنعها: مبادرات القيادة الرشيدة بالدعم والحضور والمتابعة، وجهود الجماهير بالحشد والتشجيع والمؤازرة، وإسهامات كل وسائل الإعلام الرسمي والاجتماعي بالتفاعل والشحن على كل الجبهات.. إن شاء الله سيكون «الأبيض» اليوم حاضراً ليواصل تحقيق الأمل، ولا أعتقد للحظة واحدة أن اللاعبين بحاجة إلى توجيه أو نصيحة أو توصية من أي نوع.

** المنتخب القطري لا يستهان به، وظهر خلال البطولة بمستوى متميز، وكل المعطيات تعد بمباراة صعبة عالية المستوى، ولكن الأكيد.. الأكيد أن «الأبيض» الذي نعرفه، والذي ارتدى ثوب البطولة، قادر على تحقيق الفوز، لا سيما إذا استثمر كل عناصر الأفضلية التي يتمتع بها وهو يلعب على أرضه ووسط جمهوره الذي سيملأ مدرجات استاد محمد بن زايد اليوم، والذي نتمنى إلا يتوقف هتافه لدعم اللاعبين حتى صافرة النهاية.

ومع خالص دعواتنا بالتوفيق والفوز.

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