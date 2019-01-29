سوريانو يتألق في وداعية جيسوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

أحرز الإسباني سوريانو هدفين في أول ظهور له مع فريقه الجديد الهلال السعودي عندما واجه الأخير مضيفه الفيحاء في افتتاح الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وخرج فائزاً 5-1، ورفع «الأزرق» رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة مبقياً الفيحاء الذي تلقى الخسارة القاسية توالياً بعد هزيمته من النصر «0-6» في كأس الملك على 15 نقطة.

سجل سوريانو بداية مثالية مع أزرق العاصمة عندما افتتح باب التسجيل في الدقيقة 27 بتسديدة على يمين الحارس مسلم آل فريح قبل أن يعود في الدقيقة 34 ويضيف هدفا ثانيا بفضل تمريرة الفرنسي جوميز.

وأضاف البرازيلي ادواردو هدفين في الشوط الثاني «55 و57»، واختتم الفنزويلي ريفاس الحفلة بالهدف الخامس «93» في حين أحرز الفيحاء هدفا شرفيا بواسطة ضيف الله القرني «82»، وتعتبر المباراة وداعية للمدرب البرتغالي جيسوس الذي قرر الهلاليون فك الارتباط معه والتعاقد مع الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق العين ليكمل الموسم.

وعاد الفتح للانتصارات بفوزه على القادسية «2-صفر» رافعا رصيده إلى 22 نقطة وبقي القادسية على 20 نقطة، وشهد اللقاء طرد لاعب القادسية أحمد الزين «43» في حين سجل هدفي الفتح بيدرو «19» من ركلة جزاء وماتياس «47» بالخطأ في مرمى فريقه.

من جانبه، قدم القادسية احتجاجا على قانونية مشاركة اللاعب عبد الله الفهيد ضمن صفوف الفتح بحجة حصوله على بطاقة حمراء في الجولة 16 أمام الوحدة وبحسب اللوائح يوقف مباراة واحدة في نفس المسابقة بيد أن الفتح أعلن أنه أشرك اللاعب بناء على توصية من لجنة الانضباط أكدت فيها استنفاد اللاعب لعقوبة إيقافه في مباراة كأس الملك أمام القيصومة، ما يفتح مجالا جدليا جديدا يطوق اتحاد الكرة بعد هزة ملعب مباراة النصر وأحد واستقالة رئيس لجنة المسابقات عادل البطي.

على صعيد متصل تستكمل اليوم الجولة بقمة تجمع الاتحاد بالشباب في جدة، ويستضيف الرائد الاتفاق في بريدة.