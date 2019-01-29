سان جيرمان يهزم رين في 11 دقيقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر فوزه الرابع توالياً وال18 في 20 مباراة، وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه رين 4-1 بعد أن سجل ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة في المرحلة 22 من الدوري الفرنسي، وذلك بغياب نجمه المصاب البرازيلي نيمار.

وبدا فريق المدرب الألماني توماس توخل غير متأثر بالغيابات في بداية اللقاء، إذ افتتح التسجيل منذ الدقيقة 7 عبر الأوروغوياني إدينسون كافاني إثر عرضية من الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

لكن رين أدرك التعادل في الدقيقة 28 عندما فشل قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا في اعتراض كرة عرضية للمالي هاماري تراوري، فوصلت إلى السنغالي مباي نيانغ الذي حولها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، كشر النادي الباريسي الفائز في المرحلة السابقة على غانغان 9-صفر، عن أنيابه وسجل ثلاثة أهداف في غضون 11 دقيقة، أولها عبر دي ماريا بعد تمريرة طويلة من تياغو سيلفا وتسديدة «ساقطة» من الأرجنتيني (60)، ثم أضاف كيليان مبابي الثاني بعد تمريرة من الألماني يوليان دراكسلر (66) ليعزز صدارته لترتيب الهدافين (18 هدفا)، وكافاني الثالث بتمريرة على طبق من فضة لمبابي (71)، رافعا رصيده إلى 15 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين. وعزز ليون مركزه الثالث الأخير المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وذلك بتجديده فوزه على مضيفه أميان وهذه المرة 1-صفر.

وكان ليون عاد من ملعب أميان بفوز 2-صفر الخميس في دور ال32 من مسابقة الكأس بعد أن تغلب عليه أيضا 2-صفر في المرحلة الأولى من الدوري و3-2 في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الرابطة التي ودعها من ربع النهائي على يد ستراسبورغ (2-1).

ويدين ليون بفوزه الثاني توالياً في الدوري بعد سلسلة من ثلاثة تعادلات، إلى البلجيكي جيسون ديناييه الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، رافعاً رصيد فريقه إلى 40 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط أمام سانت اتيان و3 خلف ليل الثاني، وذلك قبل مباراته الصعبة جداً الأحد المقبل على أرضه ضد باريس سان جيرمان.