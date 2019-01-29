قمة في الكأس بين ميلان ونابولي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتجدد الموعد بين ميلان وضيفه نابولي عندما يلتقيان اليوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم، فيما سيكون يوفنتوس، بطل المواسم الأربعة الماضية، أمام مهمة صعبة في برغامو حين يحل غداً الأربعاء ضيفاًَ على أتالانتا.

وبعد أن تعادلا سلباً السبت في «سان سيرو» ضمن المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي، يلتقي ميلان ونابولي مجدداً على الملعب ذاته مع بطاقة الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس على المحك.

وفي ظل تخلفه عن يوفنتوس بفارق 11 نقطة في الدوري، وخروجه من دور المجموعات لمسابقة دوري الأبطال ما اضطره لإكمال موسمه الأوروبي في «يوروبا ليغ»، ترتدي مسابقة الكأس أهمية كبرى لأنشيلوتي ونابولي الذي توج بها مرتين منذ 2010 (2012 و2014).