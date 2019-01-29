شكرا لقرائتكم خبر عن عيال زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 29/01/2019

حسان العبيدلي ‏تبغي تعرف عن قريب عيال زايد حطهم في الخانه الصعبه وشوف ‏الرجل عن الف واحد في الشدايد ‏ وحدوا بعزومهم كل الصفوف ‏⁧الاماراتي نعم راعي عوايد ما تحده عن طموحاته ظروف [email protected]

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