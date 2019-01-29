شكرا لقرائتكم خبر عن عيال زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 29/01/2019
حسان العبيدلي
تبغي تعرف عن قريب عيال زايد حطهم في الخانه الصعبه وشوف
الرجل عن الف واحد في الشدايد وحدوا بعزومهم كل الصفوف
الاماراتي نعم راعي عوايد ما تحده عن طموحاته ظروف
كانت هذه تفاصيل خبر عيال زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.