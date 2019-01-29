الاتحاد العراقي يعتذر.. ومصير كاتانيتش يتأرجح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



قدّم الاتحاد العراقي لكرة القدم اعتذاراً رسمياً إلى الجمهور العراقي بعد خروج «أسود الرافدين» من بطولة كأس أمم آسيا.

وقال الاتحاد في بيان، «تابع اتحادنا تداعيات خروج منتخبنا من بطولة آسيا، لذلك فنحن نقدم اعتذارنا الرسمي لجماهيرنا الكبيرة التي كنا نمني أنفسنا بإسعادها والوصول الى أبعد نقطة في البطولة، والى كل من ساند المنتخب ووقف معه من مؤسسات رياضية، وغير رياضية».

وعن واقعة السهر التي تحدثت عنها وسائل الإعلام، عبر اتهام لاعبين بالخروج من مقر إقامتهم في دبي، قال البيان «نزولاً الى ما طرحه الإعلام الرياضي في الأيام القليلة الماضية، وللوقوف على حقيقة ما حصل، فإننا قررنا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق التي طرحها الإعلام الرياضي، ودعوة كل الأطراف المعنية من اجل إحقاق الحق، مؤكدين أننا لن نتوانى في معاقبة أي شخص في البعثة أساء لسمعة العراق فيما لو ثبتت إدانته وفق الدلائل التي ستتم المطالبة بها، وبخلافه فإننا ايضاً سنقاضي الجهة التي كانت وراء ما حصل».

وتابع، أن «نرى المقترحات الهادفة المخلصة تعضد طريق منتخباتنا الوطنية فعلى الجميع أن يسلك هذا الدرب لدراسة مشاركتنا الآسيوية وتعضيد إيجابياتها ومحو سلبياتها من اجل الاستفادة منها مستقبلاً، إن شاء الله، لا سيما وأننا وضعنا الهدف ألاسمي لنا هو التأهل لنهائيات كأس العالم المقبلة، ولن يتحقق ذلك إلا بتعاون الجميع، ومن الله التوفيق».

من جانب آخر، ذكرت مصادر مقربة من الاتحاد العراقي لكرة القدم عن نية بعض أعضاء الاتحاد إقالة مدرب المنتخب العراقي الأول السلوفيني كاتانيتش من منصبه والبحث عن مدرب جديد.

وأشارت المصادر الى حصول انقسام ما بين أعضاء الاتحاد، فالبعض يطالب بإقالة كاتانيتش والبحث عن مدرب عالمي كبير، فيما يؤكد آخرون على ضرورة بقائه في الوقت الحاضر، في حين يصر آخرون على إقالته وإسناد المهمة لمدرب محلي.