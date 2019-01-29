شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تضع خطة إنجاح مونديال اليد "تنظيميًا وفنيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الأمل طالت مسئولي اتحاد كرة اليد بعد تسلم راية تنظيم كأس العالم 2021 رسميًا فى ختام المونديال الذى اختتم بألمانيا والدنمارك مؤخرًا وشهد حصول الفراعنة على المركز الثامن ضمن المنتخبات الكبار بعد غياب دام 18 عامًا منذ مونديال 2001 الذى حلت فيه مصر رابعًا.

ويبدأ مسئولو اتحاد كرة اليد منذ اللحظة الأولى من التسليم بالتفكير فى إنجاح البطولة على الصعيد الفنى من أجل دخول الفراعنة فى المربع الذهبى للمنافسة على اللقب.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز تصريحات مسئولي الاتحاد ورئيس الاتحاد الدولى حسن مصطفى الذى وضحت سعادته المفرطة خلال تسلم مصر بلده راية تنظيم النسخة المقبلة فى التقرير التالى:

أكد هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، أن تسلم مصر راية بطولة العالم الـ27 للرجال كانت لحظة تاريخية بكل ما تحمله الكلمة، عندما تسلم راية تنظيم المونديال المقبل من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى ومعه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى حرص على التوجه إلى الدنمارك لحضور مراسم تسليم الراية.

وقال نصر: "نعمل منذ اللحظة الأولى بكل جهد على تنظيم بطولة مشرفة تليق باسم مصر، فى ظل مقارنتنا مع الدول الأوروبية الكبرى التى أحسنت التنظيم"، موضحًا أن الاتحاد المصرى لكرة اليد سيعمل خلال المرحلة المقبلة للموازنة بين الجانبين الإدارى والفنى، بحيث يتم الاهتمام بكل كبيرة وصغيرة بخصوص الأمور الإدارية الخاصة بتنظيم البطولة، وبالتوازى الاهتمام بالجانب الفنى للمنتخب الوطنى للظهور بشكل مشرف لكل المصريين الذين شهدوا قوة المنتخب فى البطولة الأخيرة بالدنمارك.

وأشار رئيس اتحاد اليد إلى أن الصالات التى ستستضيف البطولة أربع صالات تم إخطار الاتحاد الدولى بأسمائها وهى: الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى، وصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الاتحاد بمقره الجديد فى مدينة السادس من أكتوبر، وصالة برج العرب بالإسكندرية ، مؤكدًا إمكانية إضافة صالة أو اثنين بعد زيادة عدد المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى 32 منتخبًا بدلاً من 24، أكد نصر أن ذلك الأمر محل دراسة، وسيتم الإعلان عنه إذا تم الاستقرار على ذلك خلال المرحلة المقبلة.

أما خالد العوضي نائب رئيس اتحاد كرة اليد يرى أن عودة المنتخب إلى الثمانية الكبار في بطولة العالم، نتيجة عمل وجهد متواصل لكل مجالس الإدارات السابقة، مشيرًا إلى أن أسرة كرة اليد تعمل دائمًا على مواصلة المسيرة من جيل إلى جيل ومن مجلس إدارة لآخر وهو ما أعاد المنتخب إلى اللعب مع الكبار بعد 18 عامًا من الغياب منذ حصول مصر على رابع العالم في مونديال فرنسا 2001.

أضاف العوضي أن الجيل المتواجد حاليا من اللاعبين يضم مجموعة متميزة أمامهم مستقبل كبير، حيث يجمع الجيل الحالي مزيجًا من الخبرة والشباب سيكونون هم القوام الأساسي للمنتخب الوطني في بطولة العالم التي تستضيفها مصر في يناير 2021.

وطالب العوضي بضرورة استغلال الحالة الإيجابية التي حدثت فى مونديال الدنمارك ، من أجل تكوين طاقة إيجابية يخرج منها كل عاشق ومتابع لكرة اليد بحلم مشروع للخروج بتنظيم مبهر لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في مصر 2021 ، قائلا: "علينا أن نحلم ونصدق حلمنا من أجل تحقيقه،مشيرا إلى أنه لابد أن نعمل مبكرا لإنجاح بطولة العالم 2021 على أمل تتويج منتخبنا الوطني بكأس العالم في القاهرة"

حسن مصطفى

بينما أكد الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، أن النسخة المقبلة من بطولة العالم التى ستستضيفها مصر فى عام ستشهد نظاماً جديداً لإراحة اللاعبين والمحافظة عليهم.

وقال مصطفى، فى تصريحات لموقع الاتحاد الدولى: "بطولة العالم المقبلة ستشهد يوما للراحة بين المباريات، وأيضا مباريات أقل للفرق فى الأدوار الأولى".

وأضاف مصطفى: "خلال كونجرس الأندية فى أوروبا كان الاتحاد الدولى يريد زيادة عدد أيام الراحة للاعبين، لكننا نعلم أن الأندية تحتاج إلى اللاعبين ومنحهم المزيد من الراحة، ولكنهم قبلوا بالفعل هذا وسيدرسون كيف يمكنهم الاعتناء بصحة لاعبينا"، مشيرًا إلى أن الطولة ستشهد البطولة مشاركة 32 منتخبًا لأول مرة بدلاً من 24 منتخبًا، على أن نعود لنظام المجموعة الواحدة المبسط قبل الدور ربع النهائى".