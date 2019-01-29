شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: شيكابالا إضافة قوية للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى، إنه سعيد جدا بعودته للفريق البورسعيدى، مؤكدا أنه غير راض عند أداء فريقه حتى الآن ويطمح لتحقيق الأفضل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى بقاء مصطفى يونس كمدير للكرة.

وأضاف جلال خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون سبورت، إنه من الظلم تجاهل دور إدارة المصري البورسعيدى والجماهير فيما حققه الفريق من نجاح خلال ولاية حسام حسن المدير الفنى السابق.

وتابع جلال، أن المصري البورسعيدى بات يمتلك إمكانيات مادية عالية بعكس ما كان عليه فى السابق، والدليل التعاقد مع إسلام عيسى بقيمة 10 ملايين جنيه، فضلا عن اللاعبين المميزين والجيدين داخل صفوف الفريق.

وأشار مدرب المصرى، إلى أنه لا يوجد خلاف بينه وبين التوأم حسام وإبراهيم، مؤكدا أنه يدخل جميع المباريات بهدف الفوز مهما كان المنافس ولا توجد بينه وبين أحد مشكلة، وأنه يحترم الصغير قبل الكبير، موضحا أنه يرد على بعض التجاوزات فقط، مضيفا أنه طلب من لاعبى فريقه التواصل مع العميد فى مباراة بيراميدز اعترافا بفضله عليهم.

وعن انضمام محمود عبد الرازق شيكابالا لصفوف المصري عقب ايهاب جلال قائلا :" شيكابالا لاعب جيد و إضافة كبيرة للفريق وسأوظفه فى مركز أخر بطريقة ينفع بها نفسه والنادى"، مشيرا إلى أنه يراهن على قدرات الأباتشى بسبب طموحه وأحلامه الى يريد إثباتها خاصة لناديه الزمالك ليجعلهم يندمون على رحيله.

واستطرد جلال، إنه ليس لديه أدنى مشكلة حال عودة حسام حسم لتدريب فريق المصري مرة أخري وذلك بعد رحيل العميد عن بيراميدز بعد التعادل أمام الزمالك فى الدوري.