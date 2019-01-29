موعد مباراة الزمالك والمقاصة والقنوات الناقلة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، يلتقى فريق الزمالك مع نظيره مصر للمقاصة، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت. القنوات الناقلة للمباراة القنوات الناقلة للمباراة وتعرض مباراة الزمالك والمقاصة على قناتى "ON Sport" والنيل للرياضة. مراكز ونقاط الفريقين قبل المواجهة مراكز ونقاط الفريقين قبل المواجهة يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبوه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا. تاريخ مواجهات الفريقين تاريخ مواجهات الفريقين التقي الزمالك ومصر للمقاصة فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حيث لم يلتق الفريقان من قبل فى بطولة كأس مصر، حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، كان آخرها في مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، وذلك بعد غياب 816 يومًا لم يحقق خلالها الأبيض أى انتصار على الفريق الفيومى، فيما تعادلا فى مباراة واحدة، سجل المقاصة 17 هدفًا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة في مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة فى مباراة واحدة أمام الفريق الفيومى.

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