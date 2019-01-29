شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى اتفاقه لضم شيكابالا موسما ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشملة عضو مجلس المصرى، أنه عقد جلسة مع محمود شيكابالا منذ قليل، وتم خلالها الاتفاق على توقيع اللاعب المصرى موسما ونصف الموسم .
وقال الشملة فى تصريحات لقناة النهار، إن المصري ينتظر موافقة رئيس نادى الزمالك لإعلان الصفقة رسميا، موضحا أن شيكا سيحصل على مليونى جنيه فى الموسم الأول .
كانت هذه تفاصيل خبر المصرى ينهى اتفاقه لضم شيكابالا موسما ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.