شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينهى اتفاقه لضم شيكابالا موسما ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الشملة عضو مجلس المصرى، أنه عقد جلسة مع محمود شيكابالا منذ قليل، وتم خلالها الاتفاق على توقيع اللاعب المصرى موسما ونصف الموسم .

وقال الشملة فى تصريحات لقناة النهار، إن المصري ينتظر موافقة رئيس نادى الزمالك لإعلان الصفقة رسميا، موضحا أن شيكا سيحصل على مليونى جنيه فى الموسم الأول .