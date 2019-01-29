شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إسماعيل مديرا فنيا لدمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة دمياط، برئاسة محمد أبو جنبة، إجراءات التعاقد مع محمد إسماعيل المدير الفنى السابق لمركز شباب تلا لقيادة الفريق ضمن منافسات دورى القسم الثانى، خلفا لأدهم السلحدار المدير الفني السابق الذي تقدم بإعتذار عن تدريب الفريق بعد الهزيمة الأخيرة من منتخب السويس، و سوف يتولي معه تدريب حراس المرمى حمادة حندق.

وجاء التعاقد من جانب مجلس إدارة دمياط مع محمد إسماعيل كواحد من المديرين الفنين المميزين أصحاب الخبرة حيث سبق و نجح فى بقاء الزرقا فى الممتاز ب فى الموسم الماضي بعد أن كان يعانى من نفس الأزمة التى يمر بها دمياط حاليا.