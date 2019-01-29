الزمالك ضد مصر المقاصة.. 6 انتصارات للفيومى مقابل 4 للأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الزمالك نظيره مصر المقاصة، فى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد بتروسبورت. - ترتيب الزمالك والمقاصة فى جدول ترتيب الدورى - ترتيب الزمالك والمقاصة فى جدول ترتيب الدورى يحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة، حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة والتعادل فى 3 مباريات والهزيمة فى مباراة، فيما سجل لاعبيه 39 هدفًا واستقبل 14 هدفًا. فيما يحتل فريق مصر للمقاصة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى، برصيد 30 نقطة، حقق خلالهم الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 وهزم فى 7 مباريات، سجل لاعبيه 21 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا. - الزمالك ضد المقاصة - الزمالك ضد المقاصة التقي الزمالك ومصر للمقاصة فى 11 مباراة طوال تاريخهما بالدورى حقق الفريق الفيومى الفوز فى 6 مباريات مقابل 4 انتصارات حققها الفارس الأبيض، وتعادلا فى مباراة واحدة. سجل المقاصة 17 هدفا فى مرمى الزمالك، بينما سجل الأبيض 15 هدفًا فى شباك الفريق الفيومى، خرج المقاصة بشباكه نظيفة في مبارياته أمام الزمالك 4 مرات "كلين شيت" بينما خرج الزمالك بشباك نظيفة فى مباراة واحدة أمام الفريق الفيومى. - أخر مباراة بين الزمالك ضد المقاصة - أخر مباراة بين الزمالك ضد المقاصة أخر لقاء جمع بين الزمالك ومصر للمقاصة في مباراة الدور الأول التى انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد، احرزه الكونغولى كاسونجو كابونجو، وذلك بعد غياب 816 يومًا لم يحقق خلالهم الأبيض أى انتصار على الفريق الفيومى.

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