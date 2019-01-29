شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم موزمبيقي لمباراة الزمالك المصري بالكونفدرالية والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم من موزمبيق لإدارة مباراة الزمالك المقبلة أمام جورماهيا الكيني، ومن المقرر إقامتها يوم 3 فبراير المقبل بكينيا فى الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويدير اللقاء كل من سيلسو الفاكو حكمًا للساحة ويعاونه مواطنيه شارديق مارنجيولى وبالوي زاكارايس، ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأبيض إلى كينيا فجر الجمعة المقبل.

وفي سياق موازي عقد السويسري كرستيان جروس المدير الفني للزمالك، جلسة مع لاعبي الفريق قبل إنطلاق المران الجماعي الأخير استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري.

وتحدث جروس مع اللاعبين حول بعض النقاط الفنية، مشددًا على ضرورة تحقيق الفوز وإقتناص النقاط الثلاث من أجل الإبتعاد بالصدارة عن باقي المنافسين.

وتضم قائمة الزمالك استعدادًا للمقاصة كلًا من:

حراسة المرمى: عماد السيد - عمر صلاح

خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - بهاء مجدي .

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - محمد حسن - محمد إبراهيم - محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن - محمد عنتر.

خط الهجوم: عمر السعيد - حميد أحداد - خالد بوطيب.

ويغيب عن الفريق كل من محمود جنش وعبد الله جمعة للإيقاف ومصطفى فتحي للإصابة وحمدي النقاز لإنشغاله بأمور تخص نجلته، وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولي وأيمن حفني لأسباب فنية وأحمد سيد زيزو لعدم وصول بطاقته الدولية.