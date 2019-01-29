شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين تشيلسي واليونايتد تتصدر قرعة الدور الخامس لكأس الاتحاد والان مع التفاصيل
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن نتائج قرعة الدور الخامس "دور الـ16" لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأبرز المواجهات جاءت بين تشيلسي حامل اللقب ومانشستر يونايتد، حيث من المقرر أن تقام مباريات الدور الخامس في الفترة من 15 حتى 18 فبراير.
وتعد هذه المواجهة بمثابة فأل حسن للبلوز، حيث لم يخسر تشيلسي في آخر 5 مباريات ضد مانشستر يونايتد في مسابقة كأس الإتحاد الإنجليزي بما فيهم نهائي 2018 الذي حقق فيه تشيلسي اللقب.
وستكون المباراة في الستامفورد بريدج معقل تشيلسي وسيحدد موعدها لاحقاً ولكن ستلعب من 15-18 فبراير، وفي حالة التعادل ستعاد المباراة في الأولد ترافورد، هذا الدور هو الأخير الذي يطبق به نظام الإعادة.
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