الأهلي يواصل صحوته بفوز صعب على دجلة في الدوري

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الأهلي واصل انتصارته ونجح في الفوز على وادي دجلة، ليرتفع رصيد للنقطة 33 محتلا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفريق الدجلاوي رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ15.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا صعبًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، سجل للأهلي عمرو السولية في الدقيقة 17، وعزز علي معلول النتيجة للأحمر في الدقيقة 66، وسجل محمد هلال لوادي دجلة من ركلة جزاء، ليرفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة محتلا المركز الثالث، بينما تجمد رصيد وادي دجلة رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ15.

بدأ لاعبو الأهلي المباراة بضغط مبكر على دفاعات وادي دجلة، واستحوذوا على الكرة بشكل أصبح معتادا من جانب لاعبي الأحمر، وشهدت الدقائق الأولى شكلًا قويًا للفريق من خلال الضغط المتقدم على لاعبي وادي دجلة، وهو ما أسفر عن ارتباك مدافعي وادي دجلة أمام منطقة جزاؤهم وتوترهم خاصة في بناء الهجمات من الخلف مثلما

بدأ لاعبو الأهلي المباراة بضغط مبكر على دفاعات وادي دجلة، واستحوذوا على الكرة بشكل أصبح معتادا من جانب لاعبي الأحمر، وشهدت الدقائق الأولى شكلًا قويًا للفريق من خلال الضغط المتقدم على لاعبي وادي دجلة، وهو ما أسفر عن ارتباك مدافعي وادي دجلة أمام منطقة جزاؤهم وتوترهم خاصة في بناء الهجمات من الخلف مثلما اعتادوا مع المدرب اليوناني تاكيس جونيس. في الدقيقة الرابعة توغل محمد هاني ومر من دفاع دجلة الذي نجح في إنقاذ الموقف بعد أن أرسل عرضية مميزة لجونيور أجايي وضعها برأسه لكنها لم تعرف طريق المرمى وحاول لاعبو دجلة استعادة توازنهم في وسط الملعب لكن الضغط العالي افسد محاولاتهم للسيطرة على الكرة. الدقيقة الـ10، مرر رمضان صبحي تمريرة رائعة لحسين الشحات الذي حاول المراوغة على حدود منطقة الجزاء قبل تدخل دافع دجلة الذي حولها إلى ركلة ركنية، وجاءت الدقيقة17، لتشهد أولى أهداف المباراة عن طريق عمرو السولية بعد أن تلقى تمريرة مميزة من علي معلول ليحولها الأول بقوة إلى شباك محمد عبد المنصف، حارس دجلة، معلنا تقدم الأهلي بأول أهداف المباراة. ونجح الأهلي في احراز هدف ابيض عن طريق جونيور اجايي ألغاه أحمد الغندور حكم المباراة بداعي التسلل، وبعدها حاول وادي دجلة أن يشكل خطورة على دفاعات الأحمر، وسرعان ما سقط ياسر إبراهيم بسبب معاناته من الإصابة ليغادر الملعب ويشارك بدلاً منه سعد سمير ويتصدى محمد الشناوي بانقاذ رائع لفرصة هدف محقق تصدى لها ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بهدف دون رد. في الشوط الثاني بدأ الأهلي متحفظًا بشكل كبير، مع محاولة من لاعبي دجلة، للبحث عن مساحات في خطوط النادي الأهلي أملاً في التعادل ، لكن الأمور لم تختلف في أول ربع ساعة من عمر الشوط الثاني، وفي الدقيقة 65 أرسل علي معلول تمريرة رائعة لرمضان صبحي وسط ثنائي من دفاع دجلة وتمكن الأخير من الدخول لمنطقة الجزاء، ونجح رمضان في الحصول على ركلة جزاء، بعدما دفع مدافع دجلة في ظهره، نفذها علي معلول على يسار محمد عبد المنصف الذي تمكن من التصدي لها قبل أن ترتد ويتابعها الظهير التونسي ويودعها الشباك في الدقيقة 66. مسلسل إصابات الأهلي لم ينته بعدما اشتكى رمضان صبحي من الإصابة، وطلب من الجهاز الفني تغييره ليحل صلاح محسن بدلًا منه في الدقيقة 70 من عمر المباراة. ثم جاءت الدقيقة 85 ويحتسب أحمد الغندور حكم اللقاء ركلة جزاء لوادي دجلة وسط اعتراضات من لاعبي الأهلي، نجح محمد هلال في أحرازها هدفاً ليقلص النتيجة إلى 2-1 . بعدها اعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة بعد نزول الأنجولي جيرالدو دا كوستا، واعتماده على سرعات علي معلول وحسين الشحات في الجبهة اليسرى ، ثم هدد كريم نيدفيد مرمى محمد عبد المنصف بتسديدة علت المرمى، ثم عاد ناصر ماهر ليسدد على مرمى وادي دجلة بتسديدة في يد حارس الفريق الدجلاوي، لتنتهي المباراة بفوز الأحمر بهدفين مُقابل هدف. ويستعد فريق الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، يوم السبت المُقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد أربعة نقاط ويأتي في الوصافة نادي فيتا كلوب الكونغولي برصيد ثلاثة نقاط، ويأتي سيمبا التنزاني ثالثًا ويمتلك ثلاثة نقاط، بينما يتذيل شبيبة الساورة الجزائري المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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