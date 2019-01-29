الان تتابع أول تعليق من الأسترالي جيمس كيتشينغ بعد رحيله عن رئاسة لجنة الانضباط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال الأسترالي جيمس كيتشينغ رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، “لقد كان لي الشرف في خدمة كرة القدم في المملكة، والعمل مع الاتحاد السعودي في إضفاء المعايير الدولية على الإجراءات الانضباطية على لائحة الاتحاد”.

وقدم الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره لرئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق على ما قدمه خلال قترة رئاسته للجة، متمنيا له التوفيق في مسيرته العملية المقبلة.

وكان مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قد اعتمد في اجتماعه قبلو استقالة جيمس كيتنغ من منصبه وتعيين الدكتور أيمن الرقاعي خلفا له,

وقدم