الان تتابع رئيس النصر: ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

هاجم رئيس نادي النصر،سعود آل سويلم اليوم اتحاد كرة القدم وعلى رأسه رئيس الاتحاد قصي الفواز،قائلا : “ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز،

وجاء هجوم آل سويلم خلال تهنئته جمهور النصر بالفوز الكبير على أحد اليوم رغم الأخطاء التحكيمية على حد قوله، مؤكدا أن النصر تقدم بشكوى للجنة الانضباط مستدركا أنه لا يثق في اتحاد يقوده الفواز ولا في لجنة الانضباط على حد تعبيره

وقال آل سويلم في تغريدة له،اليوم،: “مبروك لجماهير النصر هذا الانتصار، الذي أتى رغم الأخطاء التحكيمية الفاضحة، وقد قدمنا على اثرها احتجاج، ولكن: ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز، ليس لدينا ثقة في لجنة الانضباط، والتي قد تكون صورية مثل لجنة المسابقات.

وأضاف : “العبث الحقيقي الذي يقوده قصي الفواز اليوم بإتحاده الاداري الضعيف وتخبطاته العملية العديدة لا تدل على أن من يدير الاتحاد إلا رجل فاشل ادارياً وعملياً والشواهد كثيرة .”

وتابع : تم إعفاء مارك كلاتنبيرغ منذ عدة أشهر ولكن لم يستطيع الاتحاد السعودي توفير بديل بسبب الفشل، بل المصيبة أنه تم تكليفه بمهام أخرى، ويخرج رئيس الاتحاد بتصريح هزيل بأن ايجاد بديل يتطلب الجهد والعلاقات.

و أوضح آل سويلم أن رئيس لجنة الانضباط إعفاؤه اليوم ليس إلا محاولة لتغطية الفشل، هل هو من يصدر القرارات ولجنته أم الأخ قصي على غرار فضيحة لجنة المسابقات؟! شاهدنا تصاريح متشابهه صدرت عليها عقوبات وأخرى لم تصدر؟ من يترجم له؟ ومن يزوده بذلك؟

وتساءل: “ماذا قدم قصي الفواز لاتحاد الكرة؟ غير الفشل في ادارة الدوري؟ والفشل في ادارة المنتخب؟ والفشل في ادارة الاتحاد؟ ونجح في تحقيق كل خطوات الفشل.”

وأنهى آل سويلم حديثه قائلا : أتمنى من أخي قصي الفواز أن يملك الجرأة في تقديم استقالته، فهي الحسنة الوحيدة التي قد تكون له في الجانب الرياضي، فقد أظهرت من يعمل تحت مظلتك بأنه مجرد تكملة عدد ومايحزن أن البعض له تاريخ عريق وسيتلطخ بالفشل بسبب قيادتك.”

وتوجه بالشكر لرئيس هيئة الرياضة قائلا : “شكرًا لسمو رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي سعى للإصلاح وإيجاد حلول عاجلة وهذا غير مستغرب من سموه وكلنا ثقة فيما يقدمه من عمل لتطوير المنظومة الرياضية، ولكن للأسف أن من يرأس الاتحاد لا يملك فكراً يستطيع من خلاله الحفاظ على عدالة المنافسة ورسب في أكثر من قضية لأن فاقد الشيء لايعطيه